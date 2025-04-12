Mahalle tasarlayan üniversiteliler, altınla ödüllendirildi

ERZURUM Atatürk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi öğrencileri, 'Mahalleni Yeniden Tasarla: Fikir ve Tasarım İdeathonu' yarışmasında kent merkezindeki çeşitli mahalleleri yeniden tasarladı. 72 saat süren çalışmanın ardından 4'er kişilik öğrenci gruplarının hazırladığı 16 tasarımı değerlendiren uzman jüri tarafından başarılı bulunan tasarımlar, çeyrek, yarım ve tam altınla ödüllendirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) kapsamında desteklenen 'Mahalleni Yeniden Tasarla: Fikir ve Tasarım İdeathonu' öğrenci yarışmasına Atatürk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi öğrencileri büyük ilgi gösterdi. İç mimarlık, peyzaj mimarlığı ile şehir ve bölge planlama bölümü öğrencilerinden oluşan takımlar, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı'nın belirlediği mahallelerde 72 saat süren bir çalışma gerçekleştirdi. Mahalle muhtarlarıyla görüşerek mevcut sorunları tespit eden ve sürdürülebilir çözüm önerileri getiren 16 takım, 72 saatin ardından tasarımlarını tamamladı. Kent merkezindeki Kongre Caddesi, Demirciler Çarşısı, Gülahmet Caddesi gibi kentsel dönüşüm çalışması yapılacak alanları yeniden tasarlayan öğrencilerin çalışması, konunun uzmanları tarafından oluşturulan jüri tarafından değerlendirildi.

ÇEYREK, YARIM VE TAM ALTIN

Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Yılmaz ve Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Akif Irmak, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ünal İnci, Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Burak Sadıkoğlu ile akademisyenlerden oluşan jüri, öğrencilerin tasarım çalışmalarını inceledi. Jüri üyelerinin değerlendirmesi sonucu Yusuf Bağaçlı, Salih Yurttapan, Hale Bilge Körükler, Fatmanur Güneş Nefise Bali'den oluşan Lusso takımının tasarımları birinci seçilerek ödül olarak tam altın verildi. Ahsen Sude İpek, Dilara Kılıç, Öznur Taştan, Sema Nur Basut, Zeynep Yapanoğlu'nun yer aldığı 'Mimarihack' takımının çalışması ikinci seçilerek yarım altınla ödüllendirildi. Münevver Dilruba Koç, Selen Yağmur Kahraman, Alper Kaya, Burak Bingl ve Oğuzhan Tunç'un 'Yenilikçiler' takımının tasarımı da üçüncü olarak çeyrek altın kazandı.

KÜLTÜRÜN KALBİ

Tasarımlarıyla yarışmada birinci olan Yusuf Bağaçlı, Salih Yurttapan, Hale Bilge Körükler, Fatmanur Güneş Nefise Bali, Erzurum'un tarihi mahallelerinden birinde gerçekleştirdikleri çalışmaya 'Kültürün Kalbi' projesi ismini verdiklerini bildirdi. Ekip üyelerinden Yusuf Bağaçlı, "Kültürün kalbi projesi, tarihi dokunun korunmasını ve sürdürülebilir kentsel gelişimi sağlamayı amaçlayan çok boyutlu bir çalışma. Yeşil alanların artırılması ve kamusal mekânların iyileştirilmesi, mahalledeki yaşam kalitesini yükseltirken, geleneksel ticaretin desteklenmesi ekonomik canlılığı artırıyor. Proje, tarihi mahallelerin sadece kültürel miras açısından değil, ekonomik sürdürülebilirlik açısından da yaşatılabileceğini gösteren başarılı bir model sunuyor" diye konuştu.