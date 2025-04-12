Mahalle tasarlayan üniversiteliler, altınla ödüllendirildi
ERZURUM Atatürk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi öğrencileri, 'Mahalleni Yeniden Tasarla: Fikir ve Tasarım İdeathonu' yarışmasında kent merkezindeki çeşitli mahalleleri yeniden tasarladı.
ERZURUM Atatürk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi öğrencileri, 'Mahalleni Yeniden Tasarla: Fikir ve Tasarım İdeathonu' yarışmasında kent merkezindeki çeşitli mahalleleri yeniden tasarladı. 72 saat süren çalışmanın ardından 4'er kişilik öğrenci gruplarının hazırladığı 16 tasarımı değerlendiren uzman jüri tarafından başarılı bulunan tasarımlar, çeyrek, yarım ve tam altınla ödüllendirildi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) kapsamında desteklenen 'Mahalleni Yeniden Tasarla: Fikir ve Tasarım İdeathonu' öğrenci yarışmasına Atatürk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi öğrencileri büyük ilgi gösterdi. İç mimarlık, peyzaj mimarlığı ile şehir ve bölge planlama bölümü öğrencilerinden oluşan takımlar, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı'nın belirlediği mahallelerde 72 saat süren bir çalışma gerçekleştirdi. Mahalle muhtarlarıyla görüşerek mevcut sorunları tespit eden ve sürdürülebilir çözüm önerileri getiren 16 takım, 72 saatin ardından tasarımlarını tamamladı. Kent merkezindeki Kongre Caddesi, Demirciler Çarşısı, Gülahmet Caddesi gibi kentsel dönüşüm çalışması yapılacak alanları yeniden tasarlayan öğrencilerin çalışması, konunun uzmanları tarafından oluşturulan jüri tarafından değerlendirildi.
ÇEYREK, YARIM VE TAM ALTIN
Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Yılmaz ve Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Akif Irmak, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ünal İnci, Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Burak Sadıkoğlu ile akademisyenlerden oluşan jüri, öğrencilerin tasarım çalışmalarını inceledi. Jüri üyelerinin değerlendirmesi sonucu Yusuf Bağaçlı, Salih Yurttapan, Hale Bilge Körükler, Fatmanur Güneş Nefise Bali'den oluşan Lusso takımının tasarımları birinci seçilerek ödül olarak tam altın verildi. Ahsen Sude İpek, Dilara Kılıç, Öznur Taştan, Sema Nur Basut, Zeynep Yapanoğlu'nun yer aldığı 'Mimarihack' takımının çalışması ikinci seçilerek yarım altınla ödüllendirildi. Münevver Dilruba Koç, Selen Yağmur Kahraman, Alper Kaya, Burak Bingl ve Oğuzhan Tunç'un 'Yenilikçiler' takımının tasarımı da üçüncü olarak çeyrek altın kazandı.
KÜLTÜRÜN KALBİ
Tasarımlarıyla yarışmada birinci olan Yusuf Bağaçlı, Salih Yurttapan, Hale Bilge Körükler, Fatmanur Güneş Nefise Bali, Erzurum'un tarihi mahallelerinden birinde gerçekleştirdikleri çalışmaya 'Kültürün Kalbi' projesi ismini verdiklerini bildirdi. Ekip üyelerinden Yusuf Bağaçlı, "Kültürün kalbi projesi, tarihi dokunun korunmasını ve sürdürülebilir kentsel gelişimi sağlamayı amaçlayan çok boyutlu bir çalışma. Yeşil alanların artırılması ve kamusal mekânların iyileştirilmesi, mahalledeki yaşam kalitesini yükseltirken, geleneksel ticaretin desteklenmesi ekonomik canlılığı artırıyor. Proje, tarihi mahallelerin sadece kültürel miras açısından değil, ekonomik sürdürülebilirlik açısından da yaşatılabileceğini gösteren başarılı bir model sunuyor" diye konuştu.
TOPLANMA ALANI VE BUZ PATENİ PİSTİ
Jüri değerlendirmesi sonucu 2'ncilik ödülü verilen projenin tasarımcılarından Ahsen Sude İpek, tasarım çalışmasında tarihçi Prof. Dr. Murat Küçükuğurlu'nun kitabından yararlandıklarını söyledi. Olası bir deprem halinde toplanma alanları oluşturdukları alanda buz pateni pisti tasarladıklarını anlatan İpek, komşuluk bağları sıkı olan kentin özelliğine göre evleri bitişik olarak projelendirdiklerini kaydetti.
Erzurum'da uygulanan 'Kültür Yolu' projesinden yola çıkarak Nazik Çarşı Caddesi’nden Kongre binasına uzanan yola yaptıkları tasarımla 3'üncülük ödülü verilen 'Yenilikçiler' ekibi, çalışmalarında eski tuğla fabrikasını kültür merkezi, Cennetzade Hanı’nı 'start-up ofisler, Kamburoğlu Hanı’nı iç avlusuyla beraber el sanatları atölyesine dönüştürdü. Ekip üyelerinden Münevver Dilruba Koç, "Yüksek ve düzensiz yapılaşmanın bulunduğu parselleri temizleyip kentsel dönüşüm mantığında düşük katlı, yeşil alanlı, otoparklı konut alanlarına dönüştürerek alandaki birçok sorunu ufak müdahaleler ile çözümlemeyi amaçladık. İki Göbek Hamamı ve Köseömerağa Camii arasında kalan alan ile batısındaki parselin kamulaştırılarak alan için bir Kültür Merkezi ve Sosyal Park alanı önerisinde bulunduk. Ana hedefi az dokunmayla çok sorun çözmek olan projemizin geneli itibariyle uygulanabilir ve gelişmeci yaklaşıma sahip olduğunu düşünüyoruz" dedi.
Atatürk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü araştırma görevlisi Dr. Başak Aytatlı, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı'nın belirlediği bir mahalleyi inceleyen öğrencilerin 72 saatlik bir süre içerisinde proje tasarımlarını hazırladıklarını belirtti. Aytatlı, oluşturulan jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda ilk üçe giren tasarımların tespit edildiğini söyledi.
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