Türkiye'deki 1400 belediyeden sadece 237'sinde hayvan barınağı var

TÜRK Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, Türkiye'deki 1400 belediyenin yalnızca 237'sinde hayvan barınağı bulunduğunu belirtti. Son zamanlarda yaşanan sahipsiz köpek saldırılarının ardından Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan çalışmaların devam ettiğine dikkat çeken Eroğlu, hayvan barınaklarında en az 4 bin veteriner hekimin görev alması gerektiğini ve bu konuda hazır olduklarını ifade etti.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, son yıllarda sokak hayvanlarının aşılanması, kısırlaştırılması, şehir dışında yaşam alanları oluşturulması ve yerel yönetimlerin rehabilitasyon merkezleri kurması yönünde başlatılan çalışmalarda artış olduğuna belirtti. İçişleri Bakan Yardımcılarının da bu faaliyetleri yerinde incelediğini söyleyen Eroğlu, "Anayasa Mahkemesi’nin 5199 sayılı kanunu 7527 ile revize edilerek uygulamaya koyuldu. Sahipsiz hayvanlar tespit edildikleri yerlerden alınıp kısırlaştırılacak, aşılanacak, çip takılıp kayıt altına alınarak barınaklarda tutulacak. İsteyenler tarafından sahiplenilebilecek. Ancak Türkiye'de şu anda 1400 belediye mevcutken yalnızca 237 barınak var. Bu konuda henüz yolun başındayız ve barınakların hızla inşa edilmesi gerekiyor. Sokaktaki hayvanları alabilmek için bu şart. Yapılan barınaklar hayvan refahı, hijyen ve teknik şartları sağlamalı. Gittiğimiz illerdeki hayvan bakımevleri ya da barınakları ziyaret ederek koşulların uygunluğunu değerlendiriyoruz" dedi.

VETERİNER HEKİM İSTİHDAMI YETERSİZ Belediyelerde veteriner hekim istihdamının yetersiz olduğunu vurgulayan Eroğlu, sahipsiz hayvanlarla ilgili çalışmaların başarılı olabilmesi için veteriner hekim mesleğinin önemini vurguladı. Bu bağlamda, belediyelerde 4 bin veteriner hekimin istihdam edilmesi gerektiğini belirten Eroğlu, "Büyükşehir belediyelerinde veteriner işleri daire başkanlıkları diğer il ve ilçelerde veteriner işleri müdürlükleri kuruldu. Ancak ne yazık ki bu daire başkanlıklarına ve müdürlüklere meslekten olmayan kişiler atanabiliyor. Bu pozisyonlarda mutlaka işin ehli ya da meslekten insanlar bulunmalı. Sahipsiz hayvanlarla ilgili çalışmaların başarıya ulaşabilmesi için veteriner hekim ihtiyacının karşılanması şart. Türk Veteriner Hekimler Birliği olarak yaklaşık 45 bin veteriner hekimi temsil ediyoruz. Bunların yaklaşık 15 bini Tarım Orman Bakanlığı, belediyeler veya doğa koruma gibi alanlarda görev alıyor; yaklaşık 32 bini ise serbest olarak kliniklerinde veya hastanelerinde çalışıyor. Bazı veteriner hekimler ise atama bekliyor ki bu da önemli bir konu. Yani yeterli sayıda veteriner hekim mevcut. Bir belediyeyi ziyaret ettiğimizde barınakta 690 köpek vardı ancak yalnızca bir veteriner hekim bulunuyordu. Bu şekilde bir yönetim mümkün değil; orada en az 5 veteriner hekim çalışmalı ve bu hekimler taşeron işçi olarak değil kadrolu olarak değerlendirilmelidir" diye konuştu.

‘MESLEK YEMİNİ ETMİŞ KİŞİLERİZ’ Ali Eroğlu, ‘Sahipsiz hayvanlara ötanazi uygulanacak’ iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirterek, veteriner hekimlerin hem hayvanlar hem de insanlar için yaşamı koruma konusunda meslek yemini etmiş kişiler olduğunu söyledi. Eroğlu, ötenazinin hangi koşullarda uygulandığının belli olduğunu vurguladı. Bu uygulamanın yalnızca tedavi edilemeyen hastalıklarda ya da çok tehlikeli ve saldırgan hayvanlar için söz konusu olduğunda yapıldığını açıkladı. Toplum sağlığı açısından bu uygulamaların önemine değinen Eroğlu, yaşanan üzücü olaylara dikkat çekti. Örnek veren Eroğlu, Gaziantep'te bir çocuğun yüzünün parçalandığını, birçok çocuğun ve insanın köpek saldırısı sonucu hayatını kaybettiğini hatırlattı. VETERİNER HEKİMLER ÖNEMLİ ROL OYNUYOR İnsanlardaki hastalıkların yüzde 61'inden fazlasının hayvanlardan geçtiğini ifade eden Eroğlu, tüberküloz, brusella, kuduz, şarbon, kuş gribi ve geçmişte pandemiye yol açan Covid-19 gibi hastalıkların hem büyükbaş hem de evcil hayvanlardan bulaştığını dile getirdi. Ayrıca, gıdalardan kaynaklanan hastalıkların yüzde doksandan fazlası hayvansal gıdalardan insanlara bulaştığına dikkat çeken Eroğlu, veteriner hekimlerin bu tür hastalıkların önlenmesinde önemli bir role sahip olduğunu vurguladı. ‘Sağlıklı hayvan, sağlıklı gıda ve sağlıklı birey, sağlıklı toplum’ sloganını benimsediğini ifade eden Eroğlu, veteriner hekimlerin hayvanlardan insanlara bulaşımını engelleyerek insan sağlığı için de çalıştığını belirtti.