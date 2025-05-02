Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da otomobil dereye uçtu; 3 yaralı

        ERZURUM'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, dereye düşerek ters döndü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 23:45 Güncelleme: 02.05.2025 - 23:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da otomobil dereye uçtu; 3 yaralı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ERZURUM’da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, dereye düşerek ters döndü. Otomobilden yaralı çıkarılan 3 kişi, hastaneye kaldırıldı.

        Kaza, saat 21.15 sıralarında Palandöken ilçesinde meydana geldi. Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi Tuzcu Küme Evler yolu üzerinde seyreden Furkan K. yönetimindeki 71 EK 177 plakalı otomobil, karanlık nedeniyle sürücüsünün yolu karıştırması sonucu kontrolden çıkarak 5 metreden dereye düşüp ters döndü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Furkan K. ile arka koltukta oturan Ercan B. kısa sürede araçtan çıkarılırken, ön sağ koltukta sıkışan Kadir Ö. ise itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu halatlarla bağlanarak yukarıya çekildi.

        Trafik polislerine kazayı anlatan Furkan K., “Araba eski, farlarım sıkıntılı, yön levhalarını görünce yol zannedip döndüm, meğerse orası yol değilmiş. Ondan sonra bir anda ne olduğunu anlamadım. Biz aşağı düşeli 10 dakika olmadı hepimiz farkındayız” diye konuştu.

        Kazayı görenlerden Abdulkerim Çelik ise mahalle sakinlerinden olduğunu belirterek, “Ben traktörle aşağıdan geliyordum. Onlar da mezra yolundan aşağı doğru iniyordular. Buradaki virajı alamayarak dere yatağına uçtular. O arada belediyenin temizlik kamyonu geldi, onlar ekipleri aradı biz de vatandaş olarak yardımcı olduk” dedi.

        Kazada yaralanan sürücü Furkan K. ile araçta bulunan arkadaşları Ercan B. ve Kadir Ö. hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD'den Ukrayna'ya F-16 eğitimi ve desteği satışı
        ABD'den Ukrayna'ya F-16 eğitimi ve desteği satışı
        Ergin Ataman sahayı terk etti!
        Ergin Ataman sahayı terk etti!
        JD Vance: Ukrayna'da savaş yakın zamanda bitmeyecek
        JD Vance: Ukrayna'da savaş yakın zamanda bitmeyecek
        Anjiyo yapılırken stent pazarlığı yapan sanık hakkında karar
        Anjiyo yapılırken stent pazarlığı yapan sanık hakkında karar
        Depremde hayatını kaybedenlerin altınlarını zimmetine geçiren polis memuru ihraç edildi
        Depremde hayatını kaybedenlerin altınlarını zimmetine geçiren polis memuru ihraç edildi
        Ailelere sosyal medya uyarısı
        Ailelere sosyal medya uyarısı
        "Osimhen'den vazgeçebilir"
        "Osimhen'den vazgeçebilir"
        Arat ve Yamantürk için ihraç kararı!
        Arat ve Yamantürk için ihraç kararı!
        İngiltere'den bir talip daha!
        İngiltere'den bir talip daha!
        Almanya'da aşırı sağcı partinin yasaklanması tartışılıyor
        Almanya'da aşırı sağcı partinin yasaklanması tartışılıyor
        Borsada manipülasyon soruşturmasında 12 kişi tutuklandı
        Borsada manipülasyon soruşturmasında 12 kişi tutuklandı
        'Peri Masalı'nda 13 sanık için 885 yıl
        'Peri Masalı'nda 13 sanık için 885 yıl
        Nicole Kidman, Türk oyuncuyla rol aldı
        Nicole Kidman, Türk oyuncuyla rol aldı
        Trump'tan Harvard kararı: Vergi muafiyetini kaldıracağız
        Trump'tan Harvard kararı: Vergi muafiyetini kaldıracağız
        Rosier'den Beşiktaş için flaş sözler!
        Rosier'den Beşiktaş için flaş sözler!
        Şifreleriniz ne kadar güvende?
        Şifreleriniz ne kadar güvende?
        Galatasaray'dan Muslera sonrası için hamle!
        Galatasaray'dan Muslera sonrası için hamle!
        Papa seçimi için yapılan gizli oylama hakkında 8 gerçek
        Papa seçimi için yapılan gizli oylama hakkında 8 gerçek
        Renault 5'in Türkiye fiyatı 'kaskodan' çıktı
        Renault 5'in Türkiye fiyatı 'kaskodan' çıktı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Erzurum'da dereye yuvarlanan araçtaki 3 kişi yaralandı
        Erzurum'da dereye yuvarlanan araçtaki 3 kişi yaralandı
        Erzurum'da muhtarlara madde bağımlığı ve mücadele eğitimi verildi
        Erzurum'da muhtarlara madde bağımlığı ve mücadele eğitimi verildi
        Erzurum'da şiddetli sağanak ve sis etkili oldu
        Erzurum'da şiddetli sağanak ve sis etkili oldu
        Erzurum Devlet Tiyatrosu "turne otobüsü"yle sanatı ilçelere taşıyacak
        Erzurum Devlet Tiyatrosu "turne otobüsü"yle sanatı ilçelere taşıyacak
        Kanser hastaları "kahkaha yogası" ile kemoterapiye moralli giriyor
        Kanser hastaları "kahkaha yogası" ile kemoterapiye moralli giriyor
        Erzurum ve çevreleri için "sarı kod"lu kuvvetli sağanak uyarısı
        Erzurum ve çevreleri için "sarı kod"lu kuvvetli sağanak uyarısı