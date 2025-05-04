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        Erzurumspor FK - Ümraniyespor: 2-0

        STAT:Kazım KarabekirHAKEMLER: Turgut Doman, Barış Çiçeksoy, Haydar AvcıERZURUMSPOR FK: Ataberk - Mustafa Yumlu, Yakup, Azubuike (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.05.2025 - 18:10 Güncelleme: 04.05.2025 - 18:15
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        Erzurumspor FK - Ümraniyespor: 2-0
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        STAT:Kazım Karabekir

        HAKEMLER: Turgut Doman, Barış Çiçeksoy, Haydar Avcı

        ERZURUMSPOR FK: Ataberk - Mustafa Yumlu, Yakup, Azubuike (Dk. 81 Mehmet Taş), Gökhan, Grociata, Giorbelidze, Roshi, Teklic (Dk. 75 Mamba), Sylla (Dk. 68 Sefa), Eren Tozlu

        ÜMRANİYESPOR: Cihan - Mustafa Eser, Glumac (Dk. 75 Batuhan), Cavare, Oğuz (Dk. 87 Ali Turap), Bardhi, Atalay (Dk. 59 Emre), Bernardo, Engjell Hoti (Dk. 59 Serkan), Soukou (Dk. 87 Barış Ekincier), Poyraz Efe

        KIRMIZI KART: Dk. 90+2 Barış Ekincier (Ümraniyespor)

        GOLLER: Dk. 24 Grociata, Dk. 46 Eren Tozlu (Erzurumspor FK)

        SARI KARTLAR: Sylla (Erzurumspor FK), Engjell Hoti, Glumac, Atalay (Ümraniyespor)

        1’inci Lig’in 37’nci haftasında Erzurumspor FK, cezası sebebiyle taraftarının olmadığı maçta Ümraniyespor’u 2-0 mağlup etti. Ümraniyespor’da 87’nci dakikada oyuna giren Barış Ekincier, 90+2’de kırmızı kart gördü.

        24’üncü dakikada Erzurumspor FK atağında Grociata’nın sol direğe çarpan şutunda top ağlara gitti: 1-0.

        26’ncı dakikada Oğuz Yıldırım, ceza sahası içindeki Poyraz Efe’ye pas çıkardı. Poyraz Efe’nin şutunda top ağlara gitti. Hakem Turgut Dorman, VAR monitöründe izlediği pozisyon öncesi Glumac’ın Grociata’yı faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti.

        37’nci dakikada Ümraniyespor kalecisi Cihan’ın hatasıyla topla buluşan Eren Tozlu, pasını Sylla’ya göndermek istedi. Sylla’dan önce Glumac, müdahale ederek tehlikeyi uzaklaştırdı.

        39’uncu dakikada Sylla, müsait durumdaki Teklic’e pas verdi. Kaleci Cihan, Teklic’in yerden gelen şutunu uzaklaştırdı.

        İlk yarı Erzurumspor FK'nın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

        46’ncı dakikada kazanılan serbest atışı kullanan Eren Tozlu, topu Grociata’ya gönderdi. Grociata, topu ceza sahasına hareketlenen Eren Tozlu’ya gönderdi. Eren Tozlu, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0.

        69’uncu dakikada gelişen Ümraniyespor atağında sol çaprazda Oğuz’un şutunda kaleci Ataberk topu kornere çeldi.

        74’üncü dakikada defansı geçen Giorbelidze’nin şutunu Cihan tokatladı. Topu önünde bulan Teklic’in şutunda kaleci Cihan tehlikeyi kornerle önledi.

        84’üncü dakikada Grociata’nın pasıyla buluşan Mamba, topa vuramayınca defans araya girerek tehlikeyi uzaklaştırdı.

        90+2’nci dakikada Ümraniyespor’da oyuna sonradan dahil olan Barış Ekincier, Roshi’ye sert müdahalesi sonrası kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

        Karşılaşmayı Erzurumspor FK 2-0 kazandı.

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        Galeri

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