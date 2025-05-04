Erzurumspor FK - Ümraniyespor: 2-0

26’ncı dakikada Oğuz Yıldırım, ceza sahası içindeki Poyraz Efe’ye pas çıkardı. Poyraz Efe’nin şutunda top ağlara gitti. Hakem Turgut Dorman, VAR monitöründe izlediği pozisyon öncesi Glumac’ın Grociata’yı faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti.

1’inci Lig’in 37’nci haftasında Erzurumspor FK, cezası sebebiyle taraftarının olmadığı maçta Ümraniyespor’u 2-0 mağlup etti. Ümraniyespor’da 87’nci dakikada oyuna giren Barış Ekincier, 90+2’de kırmızı kart gördü.

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