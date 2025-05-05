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        Oltu'da 'misafir kirazı'nda hasat zamanı

        ERZURUM'un düşük rakımlı ilçelerinden Oltu'da yöre halkının 'misafir kirazı' dediği erkenci kirazlar yetişti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 10:46 Güncelleme: 05.05.2025 - 10:50
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        Oltu'da 'misafir kirazı'nda hasat zamanı
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        ERZURUM'un düşük rakımlı ilçelerinden Oltu'da yöre halkının 'misafir kirazı' dediği erkenci kirazlar yetişti. Üretici Harun Polat, misafirlere ilk kirazları ikram edeceklerini, yaklaşık 20 gün sonra yetişecek ürünleri ise satışa sunacaklarını söyledi.

        Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kesişimindeki Erzurum’un 1270 rakımlı Oltu ilçesinin 830 rakımdaki kırsal Ayvalı Mahallesi'nde kiraz ağaçları meyve verdi. Yöre haltının 'misafir kirazı' verdiği ürünlerin bahçelerde toplanmasına başlandı. Bahçelerden hasat edilen ilk ürün kiraz, gelen misafirlere ikram edilecek.

        Ayvalı Mahallesi üreticilerinden Harun Polat, bahçelerinde misafir kirazının yetiştiğini belirterek, "Bütün misafirlerimizi bahçemize bekliyoruz. İlk kirazlarımızı her sene olduğu gibi bu yıl da misafirlerimize ikram ediyoruz. Yaklaşık 20 gün sonra yetişecek olan kirazlarımızı ise ekonomimize katkı sağlamak için satışa sunacağız. Herkesi beklerim, herkes buyursun gelsin" dedi.

        Ayvalı mahallesinde ikram edilen kirazın tadına bakan Hakan Yeşilyurt, "Bugün Oltu Ayvalı Mahallesi'nde Harun Polat Bey'in bahçesini ziyaret ettik. Kendisi, erken yetişen kirazlara 'misafir kirazı' adını vermiş. Gelen geçen herkese ikram ediyor. Kendisine bu güzel ev sahipliği için çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

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