Ağlatan 'Anneler Günü' kutlaması

ERZURUMNene Hatun Çocuk Evleri Sitesi'nde düzenlenen 'Anneler Günü' etkinliği davetlileri duygulandırdı. Kurumda yetişen bir genç kızın çiçek verdiği gönüllü annesine, "Benim içimde yarım kalan anne sevgisini bana hissettirdiğin için, bana anne olduğun için sana ne kadar teşekkür etsem az. Seni her şeylerden çok sevdiğimi asla unutma" ifadeleri salondakileri duygulandırdı.

Nene Hatun Çocuk Evleri Sitesi'nde düzenlenen etkinliğe; kurumlarda barındırılan çocuk ve gençler ile onlara annelik eden personel katıldı. Balonlarla süslenen salonda çocuklara annelik eden personelinin gününü kutlayan Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, "Her çocuğun bir sevgiye, bir güvene ve bir şefkate ihtiyacı vardır. Sizler, bu çocuklarımızın sığındığı bir liman, sıcak bir kucak ve birer rol modelsiniz. Onların 'anne' diye seslendiği, düştüğünde elinden tutan, hasta olduğunda başında bekleyen, başarılarında ilk sarılan sizlersiniz. Sadece görev yapan değil, gönlünü koyan gerçek annelersiniz. Belki biyolojik olarak değil ama yürekten anneliği yaşatan, her bir çocuğumuza sevginin, sabrın ve güvenin ne demek olduğunu öğreten siz kıymetli personelimize minnettarız. Bu özel günde, sadece çiçek değil, yürekler büyütüyorsunuz. Sizlerin varlığı, çocuklarımızın yarınlara umutla bakmasını sağlıyor. Aile olmanın, aidiyetin ve karşılıksız sevginin en güzel örneklerini yaşattığınız için sizlere ne kadar teşekkür etsek azdır. Tüm annelerin ve annelik duygusunu kalbinde taşıyan siz değerli personelimizin Anneler Günü'nü kutluyorum" diye konuştu.