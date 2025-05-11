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        'Dadaş Pirana' ile çifte doğum günü

        ERZURUMLU esnaf Kamil Elmalı (44), iş yerinde beslediği Dadaş Pirana ile birlikte doğum gününü kutladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.05.2025 - 10:38 Güncelleme: 11.05.2025 - 10:40
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        'Dadaş Pirana' ile çifte doğum günü
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        ERZURUMLU esnaf Kamil Elmalı (44), iş yerinde beslediği Dadaş Pirana ile birlikte doğum gününü kutladı. Mum üfleyerek yaş pasta kestiği 'Dadaş Pirana'ya ödül olarak cağ kebabı ikram eden Elmalı, doğum günlerini birleştirerek kutlama yaptıklarını söyledi.

        Merkez Yakutiye ilçesi Yukarı Mumcu Mahallesi'nde iş yeri bulunan Kamil Elmalı, çocuk yaşta bir akvaryumcuda gördüğü dev pirana balığına 2020 yılında sahip oldu. 1987 yılında aldığı piranayı besleyen bir akvaryumcunun işini bırakması sebebiyle balığı satın alan Kamil Elmalı, iş yerine özel akvaryum yaptırdı. 4 kilogram ağırlığında 60 santimetre uzunluğundaki piranaya 'Dadaş' ismini veren Elmalı, balığı satın aldığı günü de onun doğum günü olarak belirledi. Yem, dana yüreği, ciğer, et, balıkla beslediği Dadaş Pirana'ın 38, kendisinin de 44 yaşına girmesi sebebiyle doğum günü kutlaması yaptı.

        Uzundere Belediye Başkanı Halis Özsoy ile çok sayıda davetlinin katıldığı kutlamada yaş pasta üzerindeki mumları üfleyen Elmalı, dev piranaya da cağ kebabı ikram etti. Davetlilerin bol bol fotoğraf çektiği etkinlikte çifte kutlama yaptıklarını söyleyen Uzundere Belediye Başkanı Halis Özsoy, "Değerli Kamil Elmalı kardeşimin doğaya ve canlılara olan tutkusunu çok iyi biliyorum. Fakat güzel bir tevafuk Kamil kardeşimin doğum günüyle dünyada tanınan Dadaş Pirana'nın doğum günü aynı. O yüzden biz dedik ki ikisini bir arada kutlayalım. Eş, dost, akrabaların da katıldığı bu mutlu günde bize eşlik ettiler. Ben ikisine de güzel, hayırlı, sağlıklı ömürler diliyorum" dedi.

        Çocuk yaşlarda akvaryumcuda görüp sevdiği Dadaş Pirana'yı sonraki yıllarda satın aldığını anlatan Kamil Elmalı, "Dadaş Pirana'yı büyütüp besliyoruz. Bugün de doğum günü vardı. Eş, dost, arkadaşlarımız geldi. Doğum günümüzü geçiriyoruz güzel bir gün. Erzurum'da bir nesil piranayı biliyor. Eskiden Dadaş sinemasının içinde akvaryumcuda duruyordu. Şimdi de burada bizim arkadaşımız. İnşallah burada durmaya devam edecek. Bugün benim de doğum günüm. Beraber birleştirdik. İkimizin doğum gününü kutladık. Ben 44, Dadaş Pirana 38 yaşına girdik" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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