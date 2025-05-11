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        8'inci kez alkollü yakalanan sürücünün ehliyetine 2060 yılına kadar el konuldu

        ERZURUM'da polisin ihtarına uymayıp hafif ticari araçla kaçan sürücü, 25 kilometrelik takip sonunda durduruldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.05.2025 - 11:48 Güncelleme: 11.05.2025 - 12:00
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        8'inci kez alkollü yakalanan sürücünün ehliyetine 2060 yılına kadar el konuldu
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        ERZURUM'da polisin ihtarına uymayıp hafif ticari araçla kaçan sürücü, 25 kilometrelik takip sonunda durduruldu. 2.87 promil alkollü çıkan, ‘Alkollü araç kullanmak’ ve ‘Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak’ suçlarından 7 kaydı olduğu belirlenen sürücünün ehliyetine 2060 yılına kadar el konuldu.

        Aziziye ilçesinde Orhan E. (37) kullandığı 25 SD 996 plakalı hafif ticari araçla bir başka otomobile çarparak, kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine polis ekipleri, aracı takibe aldı. Megafonlu uyarı ve ‘dur’ ihtarına rağmen Orhan E. aracıyla Erzurum-Aşkale kara yolunda kaçışını sürdürdü. Takip sırasında polis aracı, önünde ilerleyen TIR'a çarpmaktan son anda kurtuldu. Ekipleri alarma geçiren Orhan E., yarım saat süren takibin ardından Aşkale Uygulama Noktasında silah doğrultularak durdurulabildi. Ters kelepçe takılarak ekip otosuna bindirilen Orhan E.'nin yapılan kontrolünde 2.87 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Orhan E., işlemleri için polis merkezi amirliğine götürülürken, kullandığı araç otoparka çekildi.

        Çeşitli suçlardan 20 kaydı bulunduğu öğrenilen Orhan E. hakkında ‘Alkollü araç kullanmak’ ve ‘Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak’ suçundan 7 kez işlem yapıldığı ve ehliyetine 2055 yılına kadar el konulduğu belirlendi. 8'inci kez alkollü araç sürerken yakalanan Orhan E.'nin ehliyetine el konma süresi 2060 yılına kadar uzatıldı.

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