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        Oltu'da heyelan; dağdan kopan kaya parçaları mahallenin yolunu kapattı

        ERZURUM'un Oltu ilçesinde yağış sonrası dağdan kopan kaya parçaları kırsal Kemerkaya Mahallesi'nin yolunu kapattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 20:00 Güncelleme: 16.05.2025 - 20:00
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        Oltu'da heyelan; dağdan kopan kaya parçaları mahallenin yolunu kapattı
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        ERZURUM’un Oltu ilçesinde yağış sonrası dağdan kopan kaya parçaları kırsal Kemerkaya Mahallesi'nin yolunu kapattı. Oltu Belediye Başkan Yardımcısı İsrafil Aslan, yolun açılması için Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nden kırıcı iş makinesi istediklerini söyledi.

        Oltu’da bugün öğleden sonra etkili olan sağanak yağış heyelana neden oldu. İlçe merkezine 20 kilometre uzaklıktaki kırsal Kemerkaya Mahallesi yoluna dağdan kopan kayalar düştü. Tonlarca kaya ve toprak sebebiyle Kemerkaya Mahallesi'nin ilçeyle bağlantısını kesildi. Kemerkaya Mahallesi Muhtarı Tuncay Doğan, heyelan nedeniyle yolun kapandığını ve yetkililere bilgi verdiklerini söyledi.

        Heyelan bölgesinde incelemede bulunan Oltu Belediye Başkan Yardımcısı İsrafil Aslan, “Büyük kayaların yola düşmesi sonucu yol ulaşıma kapanmış durumda. Şu an yetkililerle istişare halindeyiz. Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nden kırıcı iş makinesi talep ettik. Bu kayaları kırmadan kaldırma şansımız yok. En kısa sürede iş makinelerimiz gelecek ve yolu açacağız. Köylülerimizle irtibat halindeyiz, muhtarımızla birlikte süreci takip ediyoruz” diye konuştu.

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