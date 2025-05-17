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        Amcasından esinlendi, engellilerin sesi olmak için sergi açtı

        ERZURUM Atatürk Üniversitesi Güzel Sanalar Fakültesi Resim Bölümü Yüksek Lisans öğrencisi Oğuzhan Ürker (29), Down sendromlu amcası Muhammed Ülker'den yola çıkarak yüksek lisans tezini engelliler üzerine yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 10:45 Güncelleme: 17.05.2025 - 10:50
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        Amcasından esinlendi, engellilerin sesi olmak için sergi açtı
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        ERZURUM Atatürk Üniversitesi Güzel Sanalar Fakültesi Resim Bölümü Yüksek Lisans öğrencisi Oğuzhan Ürker (29), Down sendromlu amcası Muhammed Ülker’den yola çıkarak yüksek lisans tezini engelliler üzerine yaptı. Amcası ile Erzurum’da alanında önemli başarılara imza atan yetenekli engelli bireylerin tablolarını yapıp sergi açan Oğuzhan Ürker, “Hem engellilere hem de sağlıklı insanlarımıza mesaj vermek ve farkındalık oluşturmak istedim” dedi.

        Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nde okuyan Oğuzhan Ürker, lisans projesinde Down sendromlu amcasını anlattığı resimlerle mezun oldu. Okulunda yüksek lisansa başlayan Ürker, Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cemile Didem Özışık’ın tavsiyesiyle amcası ve Erzurum’daki alanlarında başarılı olan engellilerin yağlı boya tablolarını yaptı. Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri’nden (BAP) destek alan Ürker, eserlerini sergiye dönüştürdü. Bilek güreşinde Dünya ve Avrupa Şampiyonu Gökhan Seven, Curling Milli Takım Kaptanı Züleyha Bingöl, artistik jimnastikte dünya ikincisi Down sendromlu Sümeyye Uruk, bedensel engelli ressam Yusuf Arslan’ın da aralarında bulunduğu 9 başarılı engellinin yağlı boya tabloları, Dünya Engelliler Haftası nedeniyle sergiye açıldı.

        ‘Engelleri Aşmak’ sloganıyla düzenlenen sergiyle ilgili bilgi veren proje yürütücüsü Doç. Dr. Cemile Didem Özışık, “Sergi bir lisansüstü tez projesi ürünü. Yüksek lisans öğrencimle gerçekleştirdik. Projemiz, ‘Toplumsal duyarlılık bağlamında engelli bireylerin ekspresif resimlerle’ ele alınmasıydı. Erzurum’da yaşayan büyük başarılara imza atmış 9 engelli bireye ulaştık. Onların büyük boyutlu ekspresif resimlerini yaptık. Anıtsallaştırmak ve daha çok ön plana çıkarmak için resimlerini büyük yaptık. İfadeyi yakalayabilmek için ekspresif resim olmasını tercih ettik. Serginin amacı aslında resimlerden öte engelli bireyler ve aileleriyle bir araya gelmekti. Müsabakalarda aslında o başarıyı kazandıkları anı yakalamaya çalıştık. Daha çok psikolojik tarafı bizim için önemliydi. Onu da sergide başardık gibi hissediyorum” diye konuştu.

        AMCAMDAN ESİNLENDİM

        Down sendormlu amcası Muhammed Ürker’den esinlenerek çalışmaya başladığını belirten Oğuzhan Ürker, “Amcamın resmiyle başladı bu çalışma. Down sendromlu amcama duyduğum hassasiyetten dolayı böyle bir sergi düzenledik. Lisans döneminde amcamı çok çalıştım, hocamın desteğiyle de yüksek lisansta bu konuyu geliştirdik. Erzurum il sınırları içinde derece yapmış, başarıyı yakalamış ve yetenekli olanları özellikle seçtik ki diğer engelli bireyle örnek olsun. Hem engellilere hem de sağlıklı insanlarımıza mesaj vermek ve farkındalık oluşturmak istedim. Engellilerin istedikleri zaman başarıya ulaşabildiklerini bu çalışmayla göstermek istedim” dedi.

        ‘SERGİNİN ÖZNESİ OLMAK BENİ MUTLU ETTİ’

        Dünya ve Avrupa’da bileği bükülmeyen bedensel engelli şampiyon Gökhan Seven, sergide yer almaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Seven, “Böyle bir serginin öznesi olmak beni çok mutlu etti. Ben ve benim gibi birçok arkadaşımın başarı öyküsünün sergilendiği bir sergi. Erzurumluları bu sergiyi gezmeye davet ediyorum” dedi.

        Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bünyamin Aydemir, engellilerin başarılarının anlatıldığı çalışma için Özışık ve öğrencisi Ürker’e teşekkür etti.

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        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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