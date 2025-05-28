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        Hayallerini yazdıkları kitabın gelirini lösemili arkadaşları için bağışladılar

        ERZURUM Kültür Kurumu İlkokulu 1'İnci sınıf öğrencileri, Türkçe dersinde hayallerini hikayeleştirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 09:26 Güncelleme: 28.05.2025 - 09:31
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        Hayallerini yazdıkları kitabın gelirini lösemili arkadaşları için bağışladılar
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        ERZURUM Kültür Kurumu İlkokulu 1'İnci sınıf öğrencileri, Türkçe dersinde hayallerini hikayeleştirdi. Sınıf öğretmeni Sunay Çaykesen tarafından derlenen hikayeler 'Benim Hayalim Benim Dünyam' kitabında toplandı. 32 sayfadan oluşan kitaplarını imzalayarak satışa sunan öğrenciler, elde edecekleri geliri lösemi tedavisi gören arkadaşlarının tedavisine bağışlayacak.

        Kültür Kurumu İlkokulu 1-C sınıf öğrencileri, Türkçe dersinde 'Hayalini kurduğunuz bir dünyadan bahsedin' konulu yazıdan yola çıkarak hayallerini kaleme aldı. Sınıf öğretmeni Sunay Taşkesen'in öncülüğünde çocuklar, nasıl bir dünya istediklerini hikayeleştirdi. Minik yazarların hikaye kitabı için okul salonunda imza töreni düzenlendi. Veli, öğretmen ve davetlilerin katıldığı imza gününde kitaplarını satışa sunan çocuklar, elde edecekleri geliri lösemi tedavisi gören arkadaşlarının tedavisine bağışlayacak.

        'Sihirli Lambam' adlı hikayeyi yazan Ahmet Cengiz Buzlak, deniz kenarında bulduğu sihirli lambadan bahsettiğini söyledi.

        Mehmet Tuğrul Cengiz ise Gazze'deki çocuklarla ilgili hayaline yer verdiğini söyledi. Cengiz, "Rüyamda Gazze diye bir yere gittim. Orası önce biraz üzgündü. Evler yıkılmıştı, çocuklar oyun oynayamıyordu. Ama sonra gökyüzü birden parladı. Kocaman bir güneş doğdu. Güneşle birlikte her şey değişti. Evler yeniden yapıldı. Sokaklara salıncaklar, kaydıraklar kuruldu. Her yer çiçekler açtı. Kuşlar ötmeye başladı Gazze'deki çocuklar artık ağlamıyordu" diyerek 'Umudum Gazze' ismini verdiği hikayesinden bir bölümü okudu.

        Öğrencilerden Eyüp Talha Bogoçlu, "Hayallerimizi anlattığımız kitabımızla lösemi hastası arkadaşımıza da destek olacağız. Kitaplarımızı satarak onun tedavisine bağışlayacağız" dedi.

        Çocuğunun imzaladığı kitabını alan velilerden Merve Nur Özgeriş, "Çok duygulandık. Öğretmenimiz çok güzel bir şeye imza attı. Çocukların öz güveninin gelişmesi için olumlu bir çalışma oldu. Kanser tedavisi gören bir çocuğumuza bağışlanması çok güzel bir katkı olmuş olur. Öğretmenimize çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

        Türkçe dersi işlerken kitapta yer alan 'Hayalinizi kurduğunuz bir dünyadan bahsedin' yazısından yola çıktıklarını belirten sınıf öğretmeni Sunay Çaykesen, şunları söyledi:

        "Sınıftaki 22 öğrencimizin her biri hikayelerini yazdı. Ocak ayı sonundan itibaren çalışmaya başladık. Çocuklar yaşamak istedikleri dünyayı hayal ettikleri dünyayı anlatmaya çalıştılar. Çok güzel çalışmalar gelince bunları kitabımızda yansıtmak istedik. Çocuklarımız imzaladıkları kitaplardan elde ettikleri geliri ocak ayından beri lösemi tedavisi gören hasta çocuğumuza bağışlayacak. Biz de elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz."

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