Sandıktan podyuma; 300 yıllık geleneksel dokumaları modernize ettiler

ERZURUMAtatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü'nü bitiren 5 öğrenci, mezuniyet çalışmasında annelerinin sandıkta sakladığı yaklaşık 300 yıllık ihram, Rize bezi ve Karadeniz peştamalını 'sandıktan podyuma' sloganıyla modernize ederek, günlük kıyafete dönüştürdü. 5 arkadaşın geleneksel dokumaları geleceğe taşımak amacıyla tasarladığı kıyafetler, okulda sergilendi.

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü'nü bitiren Dilek Hiçdurmaz, Pınar Erdoğan, Aleyna Şeyma Ateş, Esma Özdemir ile İran asıllı Asma Aslany, bölüm öğretim üyesi Doç. Dr. Safiye Sarı yönetiminde 'sandıktan podyuma' sloganıyla mezuniyet projesinde annelerinin sandıklarda sakladığı yaklaşık 300 yıllık ihram, Rize bezi ve Karadeniz peştamalı gibi kumaşları modernize etti. İranlı Asma Aslany'nın Şah Rıza Pehlevi dönemine ait giysilerin tasarımıyla katıldığı projede öğrenciler, doğayı kirletmeden, satın almadan daha çok atık ve atıl kalan dokumaları tercih ederek, kıyafet tasarladı. Kalıpların yerleşim biçimi ve kumaşların kesimi ile israf ve atığın önüne geçen öğrenciler, geleneksel dokumaları günlük kıyafete dönüştürdü. Koleksiyonda yer alan giysi tasarımlarında; Osmanlı giyim kültüründe yer alan kaftan, göynek ile Erzurum geleneksel giysilerinde eskiden beri kullanılan üç etek entariler kaynaklık etti. Doğal olan ve gelenekselliğini koruyup günümüze kadar gelebilmiş dokumalar, yine geleneksel giysi kalıplarıyla değerlendirilerek, bugüne taşındı. 5 arkadaşın geleneksel dokumaları geleceğe taşımak amacıyla tasarladığı kıyafetler, okulda sergilendi.