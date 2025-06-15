AVM'de indirim izdihamı

ERZURUM’da bir züccaciye mağazasının açılışa özel yüzde 50 indirim kampanyası büyük ilgi gördü. Sabah erken saatlerde alışveriş merkezine gelenler, izdihama yol açtı. Yoğunluk nedeniyle bazı müşteriler ezilme tehlikesi geçirirken, güvenlik görevlileri sık sık uyarılarda bulundu. Kalabalığı kontrol altına almakta zorlanan mağaza yetkilileri, zaman zaman kapıları kapatmak zorunda kaldı.

Kentteki bir AVM’de yeni açılan züccaciye mağazası, tüm ürünlerde geçerli yüzde 50 indirim kampanyasını sosyal medya üzerinden duyurdu. Kampanyaya büyük ilgi gösteren vatandaşlar, mağaza açılmadan saatler önce alışveriş merkezi önünde toplandı. Özellikle kadınların yoğunlukta olduğu kalabalık, kapıların açılmasıyla birlikte mağazaya akın etti. Güvenlik önlemlerine rağmen oluşan yoğunluk nedeniyle kapılar planlanan saatten bir saat önce açıldı.

İzdiham sırasında birçok ürün raflardan düşerek kırıldı. Kalabalığın kontrolünü sağlamak amacıyla müşteriler 100’er kişilik gruplar halinde içeri alındı. Ancak içeri girmeye çalışanlar arasında zaman zaman arbede yaşandı, bazı vatandaşlar sıkışık ortamda zor anlar yaşadı.