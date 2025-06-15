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        AVM'de indirim izdihamı

        ERZURUM'da bir züccaciye mağazasının açılışa özel yüzde 50 indirim kampanyası büyük ilgi gördü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.06.2025 - 10:16 Güncelleme: 15.06.2025 - 10:16
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        AVM'de indirim izdihamı
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        ERZURUM’da bir züccaciye mağazasının açılışa özel yüzde 50 indirim kampanyası büyük ilgi gördü. Sabah erken saatlerde alışveriş merkezine gelenler, izdihama yol açtı. Yoğunluk nedeniyle bazı müşteriler ezilme tehlikesi geçirirken, güvenlik görevlileri sık sık uyarılarda bulundu. Kalabalığı kontrol altına almakta zorlanan mağaza yetkilileri, zaman zaman kapıları kapatmak zorunda kaldı.

        Kentteki bir AVM’de yeni açılan züccaciye mağazası, tüm ürünlerde geçerli yüzde 50 indirim kampanyasını sosyal medya üzerinden duyurdu. Kampanyaya büyük ilgi gösteren vatandaşlar, mağaza açılmadan saatler önce alışveriş merkezi önünde toplandı. Özellikle kadınların yoğunlukta olduğu kalabalık, kapıların açılmasıyla birlikte mağazaya akın etti. Güvenlik önlemlerine rağmen oluşan yoğunluk nedeniyle kapılar planlanan saatten bir saat önce açıldı.

        İzdiham sırasında birçok ürün raflardan düşerek kırıldı. Kalabalığın kontrolünü sağlamak amacıyla müşteriler 100’er kişilik gruplar halinde içeri alındı. Ancak içeri girmeye çalışanlar arasında zaman zaman arbede yaşandı, bazı vatandaşlar sıkışık ortamda zor anlar yaşadı.

        ‘AVM’NİN GÜVENLİK EKİBİNİ BU ALANA YÖNLENDİRMEK ZORUNDA KALDIK’

        AVM Müdürü Erhan Kamacı, yoğun ilgiden memnun olduklarını belirterek, “Böyle bir kalabalık bekliyorduk ama bu denli yoğunluk bizi bile şaşırttı. AVM'nin tüm güvenlik ekibini bu alana yönlendirmek zorunda kaldık. İzdihamı önlemek için içeri alımları kontrollü yapıyoruz. İki gün sürecek kampanya boyunca herkese yetecek kadar ürün var. Tek korkumuz insanların birbirine zarar vermesi" dedi.

        Mağazaya girebilmek için 3 saat beklediğini söyleyen Hamza Güzelbaba ise “Sadece birkaç parça ürün almak için saatlerce bekledim. Yorucuydu ama değdi" diye konuştu.

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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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