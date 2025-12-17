Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Erzurum'da hakkında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 17:01 Güncelleme: 17.12.2025 - 17:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Erzurum'da hakkında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve KOM şubeleri ekipleri, kent genelinde FETÖ'ye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, bu kapsamda hakkında "FETÖ'ye üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.D'yi yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Beştepe'de duygulandıran kabul
        Beştepe'de duygulandıran kabul
        İki kadın tetikçi! İstanbul'da yakalandılar!
        İki kadın tetikçi! İstanbul'da yakalandılar!
        Rapor mesaisinde son viraj
        Rapor mesaisinde son viraj
        Güllü'nün kardeşlerinden suç duyurusu! Miras iddiası!
        Güllü'nün kardeşlerinden suç duyurusu! Miras iddiası!
        Dursun Özbek'ten birlik çağrısı!
        Dursun Özbek'ten birlik çağrısı!
        Putin: Avrupa'ya saldıracağımız iddiası histeri
        Putin: Avrupa'ya saldıracağımız iddiası histeri
        Warner Bros'tan Paramount'a red!
        Warner Bros'tan Paramount'a red!
        Meleği öldüren babasına 'takdir indirimi' uygulandı!
        Meleği öldüren babasına 'takdir indirimi' uygulandı!
        Serdal Adalı'dan Rafa Silva açıklaması!
        Serdal Adalı'dan Rafa Silva açıklaması!
        200 milyon yıllık, binlerce ayak izi! İlk kez paylaşıldı
        200 milyon yıllık, binlerce ayak izi! İlk kez paylaşıldı
        "Ailevi sorunlarıma kayıtsız kaldı" cinayeti!
        "Ailevi sorunlarıma kayıtsız kaldı" cinayeti!
        Eurovision'da İsrail boykotu
        Eurovision'da İsrail boykotu
        Antalya, Los Angeles ve Dubai'yi geçti
        Antalya, Los Angeles ve Dubai'yi geçti
        Bu görselde ters giden bir şey var!
        Bu görselde ters giden bir şey var!
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        Bir günde yüzde 688 kazandırdı
        Bir günde yüzde 688 kazandırdı
        Galatasaray, kupada Başakşehir'i konuk edecek!
        Galatasaray, kupada Başakşehir'i konuk edecek!
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
        Suçlamalarına devam etti
        Suçlamalarına devam etti
        Ölümüne yol açan doktor artık taksici
        Ölümüne yol açan doktor artık taksici

        Benzer Haberler

        Başkan Dal, "Bahis sürecinde altı oyuncumuz ceza aldı" "Beklenmedik puan ka...
        Başkan Dal, "Bahis sürecinde altı oyuncumuz ceza aldı" "Beklenmedik puan ka...
        Erzurum'da 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
        Erzurum'da 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
        Erzurumspor FK'dan sosyal medyadaki bazı paylaşımlara tepki
        Erzurumspor FK'dan sosyal medyadaki bazı paylaşımlara tepki
        Hakkında 17 yıl hapis cezası bulunan şahıs Jandarma ekiplerince yakalandı
        Hakkında 17 yıl hapis cezası bulunan şahıs Jandarma ekiplerince yakalandı
        Erzurum Şehir Hastanesi'nde robotik cerrahi yöntemiyle ilk göğüs ameliyatı
        Erzurum Şehir Hastanesi'nde robotik cerrahi yöntemiyle ilk göğüs ameliyatı
        Palandöken Kayak Merkezi'nde kayak sezonu yarın resmi olarak başlayacak
        Palandöken Kayak Merkezi'nde kayak sezonu yarın resmi olarak başlayacak