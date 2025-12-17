Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum Şehir Hastanesi'nde robotik cerrahi yöntemiyle ilk göğüs ameliyatı

        Erzurum Şehir Hastanesi'nde, 75 yaşındaki bir hastanın göğüs bölgesindeki tümörlü kitle "Da Vinci" robotik cerrahi sistemi kullanılarak ameliyat edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 14:25 Güncelleme: 17.12.2025 - 14:25
        Erzurum Şehir Hastanesi'nde robotik cerrahi yöntemiyle ilk göğüs ameliyatı
        Erzurum Şehir Hastanesi’nde, 75 yaşındaki bir hastanın göğüs bölgesindeki tümörlü kitle "Da Vinci" robotik cerrahi sistemi kullanılarak ameliyat edildi.

        Ameliyatla ilgili gazetecilere açıklamada bulunan Başhekim Doç. Dr. İbrahim Hakkı Tör, robotik cerrahi ile üroloji, prostat kanseri, kalp ve damar cerrahisinde baypas ve kitle ameliyatlarının yapıldığını belirterek, "Hastanemizde ilk olarak göğüs cerrahisi kliniğinde akciğerde, özellikle göğüs kemiğinin arkasında 'timus' dediğimiz bezde, tümörlü kitle mevcut, bu kitleyi hocalarımız robotik cerrahi operasyonuyla alacaklar. " dedi.

        Göğüs Cerrahisi Kliniği hekimlerinin robotik cerrahi için eğitim sürecinden geçtiğini ve ardından robot destekli operasyon gerçekleştirdiklerini belirten Tör, robotik cerrahide teknik ekip ile anestezi ekibinin de büyük önem taşıdığını ifade etti.

        - "Robotik cerrahi hasta ve hekime avantaj sağlıyor"

        Göğüs cerrahı Opr. Dr. Abdulsamet Alp da operasyonda hastanın göğsündeki kitlesinin robotik cerrahi ile alınacağını anlatarak, "Ankara ve İstanbul gibi sayılı merkezde göğüs cerrahisinde robotik cerrahi yapılıyor, şimdi ise Erzurum Şehir Hastanesi'nde böyle imkan var. Robotik cerrahi hasta ve hekime avantaj sağlıyor. Daha az kesi, daha az kanama ve daha hızlı iyileşme ile normal hayatına hızlı dönüyor hastalar." diye konuştu.

        - Robotik cerrahide hastalar daha erken iyileşiyor

        Hasta ve hekimin robotik cerrahide konforlu ameliyat süreci geçirdiğini anlatan Alp, şöyle devam etti:

        "Hastanın iman tahtasının altında kalbin üzerindeki bölgede tümör var, bu tümörü robotik cerrahi ile alacağız. Bu ameliyatı normal yapsaydık 2 saat cerrahi süreci olacaktı. İman tahtası dediğimiz kemiği kesmek zorunda kalacaktık. Hastanın çok fazla ağrısı olacaktı, en az 1 hafta yatacak, normal hayatına geçme süresi ise ortalama 1 ay olacaktı. Fakat robotik cerrahide daha az kanama ve ortalama 3 gün sonra taburcu olacak, 1 hafta sonra ise normal hayatına dönecek."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

