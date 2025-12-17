Erzurum Şehir Hastanesi'nde robotik cerrahi yöntemiyle ilk göğüs ameliyatı

Erzurum Şehir Hastanesi’nde, 75 yaşındaki bir hastanın göğüs bölgesindeki tümörlü kitle "Da Vinci" robotik cerrahi sistemi kullanılarak ameliyat edildi.

Ameliyatla ilgili gazetecilere açıklamada bulunan Başhekim Doç. Dr. İbrahim Hakkı Tör, robotik cerrahi ile üroloji, prostat kanseri, kalp ve damar cerrahisinde baypas ve kitle ameliyatlarının yapıldığını belirterek, "Hastanemizde ilk olarak göğüs cerrahisi kliniğinde akciğerde, özellikle göğüs kemiğinin arkasında 'timus' dediğimiz bezde, tümörlü kitle mevcut, bu kitleyi hocalarımız robotik cerrahi operasyonuyla alacaklar. " dedi.

Göğüs Cerrahisi Kliniği hekimlerinin robotik cerrahi için eğitim sürecinden geçtiğini ve ardından robot destekli operasyon gerçekleştirdiklerini belirten Tör, robotik cerrahide teknik ekip ile anestezi ekibinin de büyük önem taşıdığını ifade etti.

- "Robotik cerrahi hasta ve hekime avantaj sağlıyor"

Göğüs cerrahı Opr. Dr. Abdulsamet Alp da operasyonda hastanın göğsündeki kitlesinin robotik cerrahi ile alınacağını anlatarak, "Ankara ve İstanbul gibi sayılı merkezde göğüs cerrahisinde robotik cerrahi yapılıyor, şimdi ise Erzurum Şehir Hastanesi'nde böyle imkan var. Robotik cerrahi hasta ve hekime avantaj sağlıyor. Daha az kesi, daha az kanama ve daha hızlı iyileşme ile normal hayatına hızlı dönüyor hastalar." diye konuştu.