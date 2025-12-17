Habertürk
        Erzurum, Ardahan ve Kars'ta soğuk hava dondurdu

        Erzurum, Ardahan ve Kars'ta soğuk hava dondurdu

        Erzurum, Ardahan ve Kars'ta dondurucu soğuk hava nedeniyle şadırvan, nehir ve dere yüzeyinde yoğun buz tabakası oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 10:41 Güncelleme: 17.12.2025 - 10:41
        Erzurum, Ardahan ve Kars'ta dondurucu soğuk hava nedeniyle şadırvan, nehir ve dere yüzeyinde yoğun buz tabakası oluştu.

        Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 5 derece ölçüldüğü Erzurum'da, soğuk hava nedeniyle tarihi Lalapaşa Camisi bahçesindeki şadırvan buzla kaplandı.

        Park halindeki bazı araçların camlarının buz tuttuğu kentte, bazı yaban kuşları da tarihi Yakutiye Medresesi'nin kubbesinde güneşlenerek ısınmaya çalıştı.

        - Ardahan

        Ardahan'da soğuk hava nedeniyle yol ve kaldırımlarda buzlanma oluştu.

        Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 11 dereceye kadar düştüğü kentte, araç camları buz tuttu, Kura Nehri yüzeyinde yoğun buz tabakası meydana geldi.

        - Kars

        Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 12 dereceye düştüğü Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, ağaçlar ile bitkiler kırağı tuttu, bina çatılarında buz sarkıtları oluştu.

        Ev ve araçların camları, arazideki çeşmelerin buzla kaplandığı, Acısu Deresi'nin tamamen donduğu Sarıkamış'ta, vatandaşlar arabalarını battaniye ve karton örterek soğuktan korumaya çalıştı.

        Sarıkamış Belediyesi itfaiye ekipleri, çarşıda bina çatılarında oluşan buz sarkıtlarını temizledi, İl Özel İdaresi ile Karayolları ekipleri de yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

        Hayrettin Çelik, aşırı soğukların başladığını belirterek, "Evlerimiz çok soğuk, sular hep buz tutmuş. Soğuklar başladı, Allah yardım etsin." dedi.

