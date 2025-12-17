Erzurum, Ardahan ve Kars'ta soğuk hava dondurdu

Hayrettin Çelik, aşırı soğukların başladığını belirterek, "Evlerimiz çok soğuk, sular hep buz tutmuş. Soğuklar başladı, Allah yardım etsin." dedi.

Sarıkamış Belediyesi itfaiye ekipleri, çarşıda bina çatılarında oluşan buz sarkıtlarını temizledi, İl Özel İdaresi ile Karayolları ekipleri de yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

Ev ve araçların camları, arazideki çeşmelerin buzla kaplandığı, Acısu Deresi'nin tamamen donduğu Sarıkamış'ta, vatandaşlar arabalarını battaniye ve karton örterek soğuktan korumaya çalıştı.

Park halindeki bazı araçların camlarının buz tuttuğu kentte, bazı yaban kuşları da tarihi Yakutiye Medresesi'nin kubbesinde güneşlenerek ısınmaya çalıştı.

Erzurum, Ardahan ve Kars'ta dondurucu soğuk hava nedeniyle şadırvan, nehir ve dere yüzeyinde yoğun buz tabakası oluştu.

