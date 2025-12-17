Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Palandöken Kayak Merkezi'nde kayak sezonu yarın resmi olarak başlayacak

        

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 13:19 Güncelleme: 17.12.2025 - 13:19
        
        Erzurum'da kar kalınlığının 55 santimetreye ulaştığı Palandöken Kayak Merkezi'nde, yeni sezon yarın yapılacak resmi açılışla başlayacak.

        Uzunlukları 1 ila 14 kilometre arasında değişen 55 pistte kayak yapılan Palandöken, Türkiye'de sezonu en erken açan ve en geç kapatan merkez olma özelliği taşıyor.

        Havalimanına 20, kent merkezine 4 kilometrelik kolay ulaşım imkanıyla yurt içi ve dışından çok sayıda ziyaretçiye ev sahipliği yapan Palandöken'de, misafirlere kayak, snowboard ve kızak keyfinin yanı sıra buz duvarı, snow park, dev salıncak, zipline, yamaç paraşütü, insan sapanı ve lastik raftingi gibi çok sayıda etkinlik seçeneği sunuluyor.

        Teknik altyapısı, beş yıldızlı otelleri, uluslararası standartlarda uzun pistleri ve kar kalitesiyle adından söz ettiren merkezde, Erzurum Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Ejder3200 AŞ ekiplerince pistlerde hazırlık çalışmaları devam ediyor.

        Aralıklarla yağan karın yanı sıra geçen sezondan kalan karların pistlere serildiği ve suni karlama sistemiyle desteklendiği kayak merkezinde kar kalınlığı 55 santimetreye ulaştı.

        Kayak merkezinde 2025-2026 sezonu, ışık, müzik ve karın buluşacağı özel açılışla yapılacak.

        Resmi açılışta, LED'li kayakçı gösterisi, meşaleli kayakçı inişleri, snowtruck gösterileri, mini konser ve sahne performansları sergilenecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

