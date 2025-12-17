Habertürk
        Erzurum Haberleri

        Erzurum'da Yeşilayın genç gönüllüleri okulları dolaşıp 11 bini aşkın çocuğu bilinçlendirdi

        TEVHİD FURKAN NEHRİ - Erzurum'da Yeşilay Şubesinin gençlik komisyonu üyeleri, bağımlılıkla mücadeleyi güçlendirmek amacıyla okul okul dolaşarak, 11 bini aşkın öğrenciye sigara, teknoloji ve kumar gibi bağımlılıklar üzerine çalışmalar yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 11:17 Güncelleme: 17.12.2025 - 11:17
        Erzurum'da Yeşilayın genç gönüllüleri okulları dolaşıp 11 bini aşkın çocuğu bilinçlendirdi
        TEVHİD FURKAN NEHRİ - Erzurum’da Yeşilay Şubesinin gençlik komisyonu üyeleri, bağımlılıkla mücadeleyi güçlendirmek amacıyla okul okul dolaşarak, 11 bini aşkın öğrenciye sigara, teknoloji ve kumar gibi bağımlılıklar üzerine çalışmalar yaptı.

        Kentte Yeşilayın önleyici ve koruyucu hizmetleri kapsamında ilkokul ve ortaokullarda yapılandırılmış çeşitli etkinlikler uygulanıyor. Yeşilayı tanıtan, bağımlılık alanında öğrencilerde bilinç ve farkındalık oluşturan "Benim Kulübüm Yeşilay Projesi" kapsamında gönüllüler çalışmalarını sürdürüyor.

        Şubeye bağlı olarak çalışan çoğunluğu üniversite öğrencisi genç gönüllüler, hem Yeşilayı tanıtıyor hem de çocukların ailelerine ulaştırılması üzerine bilgilendirici broşürler dağıtıyor.

        Belirlenen okullarda öğrencilerle bir araya gelen gönüllü gençler, sigara, teknoloji ve kumar gibi bağımlılıklar üzerine çeşitli bilgilendirici çalışmalar yapıyor.

        - Eğitimlerde geri dönüşler olduğunda YEDAM'a yönlendiriliyor

        Yeşilay Erzurum Gençlik Komisyonu Başkan Yardımcısı Berrin Kökçeoğlu, AA muhabirine, "Benim Kulübüm Yeşilay Projesi" kapsamında okullarda bağımlılıkla mücadele eğitimleri verdiklerini söyledi.

        Çocuklara kumar, sigara, tütün, alkol ve benzeri bağımlılıklara başlamamaları için destek verdiklerini belirten Kökçeoğlu, şunları kaydetti:

        "Çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Bize ulaşılma durumunda hemen Yeşilay Danışmanlık Merkezimize (YEDAM) yönlendiriyoruz. YEDAM aracılığı ile bağımlılıktan kurtuluyorlar. Özellikle çocuklara verdiğimiz eğitimler onları çok etkiliyor. Evlerine gittikleri zaman ailelerine anlatıyorlar. Ailede bağımlılığı olanlar zaten hemen bize ulaşıyorlar. Eğitimlerimizde çocuklara bilinçlendirici broşürler dağıtıyoruz, testler yapıyoruz. 'Benim Kulübüm Yeşilay' eğitimlerimizi gerçekleştiriyoruz. 2025 yılı içinde Yeşilay gönüllüleri olarak Erzurum genelinde 83 okulda 11 binin üzerinde öğrencimiz ile buluşmuş olduk."

        Gönüllülük faaliyetlerinden çok mutlu olduklarını ifade eden Kökçeoğlu, "Çocukların hayatına dokunmak, onları alkol, tütün, kumar ve teknoloji bağımlılığı gibi konularda bilinçlendirmek bizi çok mutlu ediyor. Bunları önlemek adına gönüllülük faaliyetlerimizi gönülden yapıyoruz. Etkinliklerimize gönüllülerimiz ile birlikte katılıyoruz. Gönüllü katılımlarımız oldukça yüksek oluyor." dedi.

        - "Onları bilinçlendirmek beni ve gönüllü arkadaşlarımı çok mutlu ediyor"

        Gönüllülerden Beyza Nur Tanrıkulu da kendisinin bir öğretmen adayı olduğunu ve çocuklarla bir arada bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirtti.

        Tanrıkulu, "Aslında bağımlılıklar çocuk yaşlarda başlıyor. Onları bilinçlendirmek beni ve gönüllü arkadaşlarımı çok mutlu ediyor. Çocuklar genelde babalarının, amcalarının sigara içtiklerini söylüyorlar. Çocukların ailelerine, verdiğimiz eğitimlerden sonra öğrendiklerini anlattıklarını görüyoruz. Bazen çocuklarımızın zorlamaları ile de bize ulaşanlar oluyor. Bu bizi ayrıca mutlu ediyor." diye konuştu.

        Üniversite eğitimi için Endonezya'dan Erzurum'a gelen Christopher Hasim ise arkadaşının aracılığı ile Yeşilay ile tanıştığını ve okullarda çocuklara eğitimler verdiğini anlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

