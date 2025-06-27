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        Erzurum'da, devrilen vincin operatörü öldü

        ERZURUM'da devrilen vincin altında kalan operatör, hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 22:51 Güncelleme: 27.06.2025 - 22:51
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        Erzurum'da, devrilen vincin operatörü öldü
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        ERZURUM’da devrilen vincin altında kalan operatör, hayatını kaybetti.

        Olay, Yakutiye ilçesindeki eski 2’nci Organize Sanayi Bölgesi’nde meydana geldi. Ö. Erdem Dadak’ın kullandığı vinç, tekstil kent yakınlarında devrildi. İş makinesinden atlamak isteyen operatör Dadak, vincin altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlenen Dadak’ın cansız bedeni, vincin altından çıkarılarak Erzurum Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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