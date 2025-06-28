Erzurum'da taş ocağında göçük: 3 ölü
ERZURUM'un Oltu ilçesindeki bir taş ocağında meydana gelen göçükte 3 işçi yaşamını yitirdi.
ERZURUM'un Oltu ilçesindeki bir taş ocağında meydana gelen göçükte 3 işçi yaşamını yitirdi.
Oltu ilçesinin kırsal Dutlu Mahallesi’ndeki bir taş ocağında saat 11.00 sıralarında göçük oluştu. Oltu taşı için ocaktan kehribar çıkaran işçiler Tayfur Narşap, Ömer Narşap ve Temel Korkmaz göçük altında kaldı. İhbarı üzerine bölgeye AFAD, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmayla işçilerden 2’sinin cansız bedenine ulaşıldı. Yaralı çıkarılan işçi de olay yerinde yaşamını yitirdi. Tayfur ve Ömer Narşap ile Temel Korkmaz’ın cenazeleri, hastane morguna kaldırıldı
Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
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