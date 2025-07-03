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        Dünya turuna çıkan pilotun tek motorlu uçağı düştü; pilot öldü, kadın yolcuya sağ ulaşıldı (7)

        BAŞHEKİM:ACİL AMELİYATA ALINDIEskişehir'in Sivrihisar ilçesinden kalkan tek motorlu uçağın Rize-Erzurum sınırında Kaçkar Dağları'nda düştüğü kazada yaralanan Hicran Kaya'nın sağlık durumu ile ilgili Erzurum Şehir Hastanesi'nden açıklama yapıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 12:57 Güncelleme: 03.07.2025 - 13:00
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        Dünya turuna çıkan pilotun tek motorlu uçağı düştü; pilot öldü, kadın yolcuya sağ ulaşıldı (7)
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        BAŞHEKİM:ACİL AMELİYATA ALINDI

        Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinden kalkan tek motorlu uçağın Rize-Erzurum sınırında Kaçkar Dağları'nda düştüğü kazada yaralanan Hicran Kaya'nın sağlık durumu ile ilgili Erzurum Şehir Hastanesi'nden açıklama yapıldı. Başhekim Doç. Dr. İbrahim Hakkı Tör, "51 yaşındaki kadın hasta, yaşanan bir uçak kazasının ardından Erzurum Şehir Hastanesi'ne sevk edilmiştir. Hastaneye ulaştığında genel durumu orta-kötü olarak değerlendirilmiş, bilinci açık ve hayati bulguları nabız, tansiyon, solunum stabildi. Yapılan görüntüleme, röntgen ve tomografi sonuçlarına göre hastanın sırt ve bel omurlarında kırıklar, ayrıca sırt bölgesindeki kaburgalarında da kırıklar tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra vücudunun çeşitli bölgelerinde cilt yüzeyinde açılmalar ve ezilmeler mevcuttur. Hasta, beyin ve sinir cerrahisi (nöroşirürji) ile göğüs cerrahisi uzmanları tarafından değerlendirilmiş ve beyin cerrahisi ekibi tarafından ameliyat edilebilir bulunarak acil olarak ameliyata alınmıştır. Kazanın yol açtığı iç ve dış hasarların etkileri açısından kesin bir değerlendirme yapmak için henüz erkendir. Hastanın hayati tehlikesi devam etmekte olup, tüm tedavi süreci Erzurum Şehir Hastanesi uzman ekipleri tarafından yakından takip edilmektedir. Hastamıza acil şifalar, ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; kazada hayatını kaybeden pilotumuza Allah' tan rahmet diliyoruz" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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