Şaka yaparken arkadaşını kolonya ile yaktı

ERZURUM’un Aşkale ilçesinde arkadaşı şaka yapmak için Emir Ahmet Ünal’ın (11) sol bacağına kolonya döküp ateşe verdi. Bir anda alevler içinde kalan Ünal’a arkadaşının dayısı üzerine kova ile su döküp müdahale etti. Sol bacağı ve ellerinde yanıklar oluşan Ünal, hastanede tedaviye alındı.

Olay, 13 Haziran saat 08.00 sıralarında Aşkale ilçesindeki bir markette meydana geldi. Emir Ahmet Ünal, sabah saatlerinde arkadaşının bulunduğu markete gitti. Burada, aldığı içeceği içerken arkadaşı tarafından sol bacağına kolonya döküldü. İddiaya göre, çocuk daha sonra çakmakla kolonyayı ateşe verdi. Bir anda alevler içinde kalan Emir, panikle marketin bodrum katına koştu. Emir Ahmet Ünal, burada kendi imkanlarıyla alevleri söndürmeye çalıştı. Ancak alevler kısa sürede tüm vücuduna yayıldı. Bu sırada markette bulunan çocuğun dayısı, Emir’in üzerine kova ile su dökerek alevleri söndürdü.

‘SU DİYE BAĞIRDIM’

Sol bacağı ve ellerinde yanıklar oluşan Emir Ahmet Ünal, Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Merkezi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavisi devam eden Ünal, yaşadıklarını şöyle anlattı: