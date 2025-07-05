Mimarlık öğrencilerinden 'ecdada vefa': 129 yıllık tabyanın restorasyon projesini hazırladılar

ERZURUM Atatürk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencileri 'Ecdada Vefa' programı kapsamında 2'nci Abdülhamid döneminde inşa edilen Sivişli Tabyası’nın restorasyon projesini yaptı. Fakültenin Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Emriye Kazaz, "Hiç projesi olmayan tarihi yapının rölöve, restitüsyon ve restorasyon projesini ürettik. Bundan sonra yapıda hasar ya da bozulma meydana geldiği zaman elimizde belgeleri olmuş olacak" dedi.

Erzurum'da 93 harbi olarak bilinen Osmanlı-Rus Savaşlarında kenti korumak için yaptırılan tabyaların korunması ve geleceğe aktarılması amacıyla başlatılan 'Ecdada Vefa' programı kapsamında Atatürk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencileri Sivişli Tabyası’nda çalışma gerçekleştirdi. Erzurum-Kars kara yolunun 5'inci kilometresinde 2 bin 125 rakımlı tepedeki tabyanın temizliğini yapan öğrenciler daha sonra 1896 yılında hizmete giren tarihi binada bir hafta süren teknik inceleme yaptı. 18 odası bulunan binayı detaylı bir şekilde araştıran öğrenciler, tarihi eserin bütün özelliklerini belgeledi. Öğrenciler, 129 yaşındaki binada yaşanabilecek olumsuzluklara karşı fakülte stüdyosunda rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerini yaptı.