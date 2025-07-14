Dünyanın en iyi 50 öğretmeninden biri olan Tuba öğretmen, kız öğrenciler için kitap yazdı

ERZURUM'un Yakutiye ilçesindeki Ömer Nasuhi Bilmen Ortaokulu’nda fen bilgisi öğretmeni olarak görev yapan, 130 farklı ülkeden 7 bin öğretmeni geride bırakarak 2023 Global Teacher Prize yarışmasında dünyanın en iyi 50 öğretmeni arasına girmeyi başaran Tuba Dumlu Güler, kız öğrenciler için kaleme aldığı ‘Ayaza Direnen Kardelenler’ kitabını çıkardı.

Eğitimde fırsat eşitliğine dikkat çeken ve özellikle dezavantajlı koşullarda eğitim hayatına devam eden kız öğrencilerin ilham verici hikayelerini bir araya getiren Güler, kitabından elde edeceği tüm telif gelirini kız çocuklarının eğitimine bağışlayacağını açıkladı. Dünyaca ünlü ödüle aday gösterilmesiyle birlikte kendisine yöneltilen yoğun ilginin ardından yazma sürecini erkene aldığını belirten Tuba Dumlu Güler, “Emeklilik dönemine bıraktığım yazma planımı, gelen yoğun ilgi ve sorular nedeniyle öne çektim. Biriken hikayeleri artık paylaşma zamanı gelmişti" dedi.

'KARDELEN, KARLAR ALTINDA BİLE HAYATA TUTUNAN BİR ÇİÇEKTİR'

Erzurum'da doğup büyüyen evli ve 2 çocuk annesi Tuba Dumlu Güler, Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümünden dereceyle mezun oldu. Aynı üniversitede Eğitim Bilimleri alanında yüksek lisansını tamamlayan Güler, 18 yıllık öğretmenlik kariyerinin 10 yılını kırsal bölgelerde ve köy okullarında görev yaparak geçirdi. Kitabın adını Erzurum’un sert doğa koşullarına atıfla seçtiğini belirten Güler, “Kitapta, dezavantajlı koşullarda yaşayan ve özellikle kırılgan grupta yer alan kız öğrencilerin ilham verici başarı öykülerine yer verdim. Yoksulluk, anne-baba kaybı, özel eğitim ihtiyacı gibi pek çok zorlukla karşılaşan kız öğrencilerimin hayat hikayelerini yazdım. Biraz gerçek, biraz da kurgu içeren bu hikayelerin hem öğretmenlere hem kadınlara hem de genç kızlara umut olmasını diliyorum. Kardelen, karlar altında bile hayata tutunan bir çiçektir. Tıpkı bu zorluklara direnen kız öğrencilerimiz gibi. Onların mücadelesi bu kitabın ilham kaynağı oldu" diye konuştu.

DÜNYAYA İLHAM OLAN ÖĞRETMEN Tuba Dumlu Güler, dezavantajlı bölgelerde görev yapmasına rağmen, öğrencilerini TÜBİTAK yarışmalarına hazırlayarak 3 Türkiye birinciliği, 2 Türkiye üçüncülüğü, 8 bölge birinciliği ve 5 bölge ikinciliği kazandırdı. 2017 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Öğretmenler Arası Anı Yarışması’nda Türkiye birincisi olan Güler, 2013 ve 2019 yıllarında ‘Yılın Öğretmeni’ seçilerek Ankara’ya davet edildi. Bakanlık tarafından Cumhuriyetin 100’üncü yılına özel hazırlanan ‘Maarifin Yüz Akı’ dergisinde de yer aldı. 2022 yılında AKS Education Award tarafından ‘Global Teacher Award/Küresel Öğretmen Ödülü’ne layık görülen Güler, 2023’te Bill Clinton’un onursal başkanlığını yürüttüğü Varkey Foundation tarafından düzenlenen Global Teacher Prize yarışmasında Türkiye’yi temsil ederek dünyadaki en iyi 50 öğretmen arasına seçildi. Aynı yıl Varkey Foundation tarafından ‘Eğitim Elçisi’ seçilen Güler, 2021’de ‘Yılın Enleri-Gençlere İlham Veren Öğretmen’, 2022’de ‘Şehrin Yıldız Kadını’, 2024’te ‘Yüksek İnsani Değerler Ödülü’ 2025’te ise ‘İlham Veren Öğretmen’ gibi pek çok ödüle layık görüldü.