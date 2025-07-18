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        Ragbiciler İzmir bileti için ter döktü

        SPOR Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanlığı tarafından Erzurum'da düzenlenen 1'inci Etap 2'inci Grup Ragbi müsabakaları büyük çekişmeye sahne oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 16:21 Güncelleme: 18.07.2025 - 16:25
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        Ragbiciler İzmir bileti için ter döktü
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        SPOR Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanlığı tarafından Erzurum’da düzenlenen 1'inci Etap 2'inci Grup Ragbi müsabakaları büyük çekişmeye sahne oldu.

        Deniz seviyesinden 1950 metre yükseklikte yer alan Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde gerçekleştirilen müsabakalar, 2025 yılı faaliyet programı kapsamında düzenlendi. Karşılaşmalar hem renkli görüntülere hem de heyecan dolu anlara sahne oldu. Şanlıurfa, Samsun, Mardin, Trabzon, Batman, Yozgat, Malatya, Adana, Tokat, Van, Diyarbakır, Ordu, Gaziantep, Kayseri, Osmaniye, Siirt ve Sinop’tan gelen 450 sporcu, 15-18 yaş grubunda mücadele etti. Turnuvaya 14 kız, 15 erkek takımı katıldı.

        Ragbi Erzurum İl Temsilcisi Ufuk Purutçu, Türkiye genelinde etkili olan sıcak havalara rağmen Erzurum’un doğal kliması sayesinde müsabakaların serin bir ortamda oynandığını belirtti. Erzurum’da ilk kez bu kadar kapsamlı bir ragbi organizasyonu yapıldığını vurgulayan Purutçu, “Sporcularımız, maçlarını buz hokeyi salonlarının da bulunduğu tesislerde yaptı. Boş vakitlerinde buz hokeyiyle de tanışma fırsatı buldular. 15-19 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşen müsabakalar sonucunda, başarılı olan 8 erkek ve 8 kız takımı, İzmir’de düzenlenecek Türkiye Ragbi Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı. Ragbi gibi yeni spor dallarının Erzurum’da da yer bulması mutluluk verici" dedi.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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