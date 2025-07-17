Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Futbol: Hazırlık maçı

        Trabzonspor, Azerbaycan ekiplerinden Araz Nahçıvan ile oynadığı hazırlık maçını 3-2 kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 19:54 Güncelleme: 17.07.2025 - 19:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Futbol: Hazırlık maçı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trabzonspor, Azerbaycan ekiplerinden Araz Nahçıvan ile oynadığı hazırlık maçını 3-2 kaybetti.

        Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'un Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren Trabzonspor, maça Uğurcan Çakır, Mendy, Nwakaeme, Savic, Mustafa Eskihellaç, Pina, Zubkov, Folcarelli, Onuachu, Okay Yokuşlu, Batanov 11'iyle çıktı

        Kamp merkezindeki sahada oynanan müsabakada rakip takımın 37. dakikada Boli ile bulduğu gole, bordo-mavili ekip 42. dakikada Mendy ile karşılık verdi.

        İlk yarısı 1-1 sona eren maçın ikinci yarısına hızlı başlayan Araz Nahçıvan, 49. dakikada Hasanalizade'nin attığı golle tekrar öne geçti. Rakip üzerindeki baskısını artıran Trabzonspor, 63. dakikada Okay Yokuşlu'nun attığı golle eşitliği sağladı.

        Trabzonspor, 78. dakikada Alxasov'un golünü engel olamadı ve müsabakadan 3-2 mağlup ayrıldı.

        Trabzonspor'un yeni transferi Onuachu, maçın 38. dakikasında sakatlanarak yerini Danylo Sikan'a bıraktı.

        Karadeniz ekibi, İran takımlarından Zob Ahan Esfahan ile 20 Temmuz Pazar, Persepolis ile 23 Temmuz Çarşamba günü hazırlık maçı yapacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ahmed Şara ile görüştü
        Ahmed Şara ile görüştü
        Kasadan vasiyeti çıktı! Mal varlığını FETÖ'ye bırakmış
        Kasadan vasiyeti çıktı! Mal varlığını FETÖ'ye bırakmış
        Maçta goller var!
        Maçta goller var!
        20 yıl önce tren çarptı denilen Gönül cinayete kurban gitmiş!
        20 yıl önce tren çarptı denilen Gönül cinayete kurban gitmiş!
        Morata'ya eş durumu!
        Morata'ya eş durumu!
        17 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        17 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        Real Madrid'in yeni 10'u: Arda Güler!
        Real Madrid'in yeni 10'u: Arda Güler!
        Kartalkaya davasında ara karar!
        Kartalkaya davasında ara karar!
        Samsunspor, HT Spor'da sahne alıyor!
        Samsunspor, HT Spor'da sahne alıyor!
        Kamu işçisi yeni teklifi kabul etmedi
        Kamu işçisi yeni teklifi kabul etmedi
        Kolanın formülüne de el attı
        Kolanın formülüne de el attı
        İşte Ayşe'nin katil zanlısının ifadesi!
        İşte Ayşe'nin katil zanlısının ifadesi!
        Fatih Altaylı hakkında iddianame
        Fatih Altaylı hakkında iddianame
        Beşiktaş transferden vazgeçti!
        Beşiktaş transferden vazgeçti!
        Dünyanın İsrail’e bakışı nasıl?
        Dünyanın İsrail’e bakışı nasıl?
        "Evli bir adamın kankası olamaz"
        "Evli bir adamın kankası olamaz"
        Barcelona'dan Yamal'a rekor sözleşme!
        Barcelona'dan Yamal'a rekor sözleşme!
        "Türkiye ateşkeste kilit rol oynadı"
        "Türkiye ateşkeste kilit rol oynadı"
        Konut fiyatları dolar bazında nasıl değişti?
        Konut fiyatları dolar bazında nasıl değişti?

        Benzer Haberler

        Erzurum'da Emniyet Müdürlüğü, FETÖ'nün darbe girişimini dev ekranda videolu...
        Erzurum'da Emniyet Müdürlüğü, FETÖ'nün darbe girişimini dev ekranda videolu...
        Erzurum'daki kayakla atlama kulelerinin pisti ahşap zemine çevriliyor
        Erzurum'daki kayakla atlama kulelerinin pisti ahşap zemine çevriliyor
        Futbol: Hazırlık maçı
        Futbol: Hazırlık maçı
        Erzurum Teknik Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Muammer Yaylalı vefat...
        Erzurum Teknik Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Muammer Yaylalı vefat...
        Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
        Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
        Erzurum'un zengin floraya sahip yaylaları gezgin arıcıları ağırlıyor
        Erzurum'un zengin floraya sahip yaylaları gezgin arıcıları ağırlıyor