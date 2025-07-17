Futbol: Hazırlık maçı

Karadeniz ekibi, İran takımlarından Zob Ahan Esfahan ile 20 Temmuz Pazar, Persepolis ile 23 Temmuz Çarşamba günü hazırlık maçı yapacak.

Kamp merkezindeki sahada oynanan müsabakada rakip takımın 37. dakikada Boli ile bulduğu gole, bordo-mavili ekip 42. dakikada Mendy ile karşılık verdi.

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