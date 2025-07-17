Futbol: Hazırlık maçı

Yeşil-beyazlı ekip, maçın 13. dakikasında Adil Demirbağ ve 36. dakikasında Aleksic'in kaydetti gollerle ilk yarıyı 2-0 önde bitirdi. Karşılaşmanın 58. dakikasında ise Çaykur Rizesporlu futbolcu Varesanovic'in attığı golle durum 2-1 oldu.

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