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        Futbol: Hazırlık maçı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor ile Çaykur Rizespor arasında oynanan hazırlık maçını Konya temsilcisi 2-1 kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 20:10 Güncelleme: 17.07.2025 - 20:10
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        Futbol: Hazırlık maçı
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor ile Çaykur Rizespor arasında oynanan hazırlık maçını Konya temsilcisi 2-1 kazandı.

        Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'un Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren Konyaspor ile Çaykur Rizespor hazırlık maçında karşılaştı.

        Yeşil-beyazlı ekip, maçın 13. dakikasında Adil Demirbağ ve 36. dakikasında Aleksic'in kaydetti gollerle ilk yarıyı 2-0 önde bitirdi. Karşılaşmanın 58. dakikasında ise Çaykur Rizesporlu futbolcu Varesanovic'in attığı golle durum 2-1 oldu.

        Kalan dakikalarda skor değişmedi ve Konyaspor maçtan 2-1 galip ayrıldı.

        Kentteki ilk hazırlık maçında Azerbaycan takımlarından Araz Nahçıvan'ı da 2-1 yenen Konyaspor, Çaykur Rizespor müsabakasının ardından Erzurum'daki yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabını tamamladı.

        Konyaspor, üçüncü etap çalışmaları için 21 Temmuz Pazartesi günü Avusturya'ya gidecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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