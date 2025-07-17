Futbol: Hazırlık maçı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor ile Çaykur Rizespor arasında oynanan hazırlık maçını Konya temsilcisi 2-1 kazandı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor ile Çaykur Rizespor arasında oynanan hazırlık maçını Konya temsilcisi 2-1 kazandı.
Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'un Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren Konyaspor ile Çaykur Rizespor hazırlık maçında karşılaştı.
Yeşil-beyazlı ekip, maçın 13. dakikasında Adil Demirbağ ve 36. dakikasında Aleksic'in kaydetti gollerle ilk yarıyı 2-0 önde bitirdi. Karşılaşmanın 58. dakikasında ise Çaykur Rizesporlu futbolcu Varesanovic'in attığı golle durum 2-1 oldu.
Kalan dakikalarda skor değişmedi ve Konyaspor maçtan 2-1 galip ayrıldı.
Kentteki ilk hazırlık maçında Azerbaycan takımlarından Araz Nahçıvan'ı da 2-1 yenen Konyaspor, Çaykur Rizespor müsabakasının ardından Erzurum'daki yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabını tamamladı.
Konyaspor, üçüncü etap çalışmaları için 21 Temmuz Pazartesi günü Avusturya'ya gidecek.
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