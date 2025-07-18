Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Cami tepesinde hilalin yanında yuva yapan leylek ailesi mahallenin neşesi oldu

        TALHA KOCA - Erzurum'un Aziziye ilçesine bağlı kırsal mahallede bulunan cami tepesindeki hilalin yanında yuva yapan leylekler, mahallenin neşesi oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 11:34 Güncelleme: 18.07.2025 - 11:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cami tepesinde hilalin yanında yuva yapan leylek ailesi mahallenin neşesi oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        TALHA KOCA - Erzurum'un Aziziye ilçesine bağlı kırsal mahallede bulunan cami tepesindeki hilalin yanında yuva yapan leylekler, mahallenin neşesi oldu.

        Yaklaşık 4 yıldır, 2 leylek kent merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan Yarımca Mahallesi'ndeki caminin kubbesini mesken tuttu.

        Leylekler ilkbaharda geldikleri mahallede cami kubbesinin tam ortasında oluşturdukları yuvalarında yumurtlayıp ardından uçmayı öğrettikleri yavrularıyla sonbahara kadar konaklıyor.

        Bu yıl da gelişleriyle mahalleliyi sevindiren leylekler, büyümeye başlayan yavrularını besliyor. Mahallenin adeta neşesi haline gelen leyleklere, yöre halkı sahip çıkıyor.

        Caminin imam hatibi İsmail Acar, AA muhabirine, namaza giderken leyleklerin çıkardığı sesi duyunca huzur bulduğunu söyledi.

        Mahallede 4 yıldır görev yaptığını ve leylekleri her yaz gördüğünü ifade eden Acar, "Leylekler cami kubbesinin tam üstünde hilalin yanına yuva yapmışlar. Çatıya zamanla zarar verebiliyorlar, onarıyoruz ama kesinlikle yuvalarını dağıtmıyoruz." dedi.

        - "Leylekler mahallemizin neşesi"

        Leyleklerin mahallenin maskotu haline geldiğini anlatan Acar, şöyle konuştu:

        "Leylekler örf ve adetlerimizi yansıtıyor, kültürümüz diyebiliriz. Leylekler, mahallemizin neşesi, komşularımız da onlara itinayla bakıyor, zarar gelmemesi için özen gösteriyorlar. İlkbaharda nisanda geliyorlar, mayıs sonrası yumurtluyorlar, haziran gibi de yavruları yumurtadan çıkar. Onlar uçmaya başladıktan sonra ekim sonu hava soğumadan giderler. Şu anda 3 yavru anne ve baba var. Anneleri devamlı yavruların başında, babaları da yiyecek bulmak için sürekli tabiata çıkıyor."

        Mahalleli 87 yaşındaki Abdulbaki Karadağ da leylekleri çok sevdiklerini belirterek, "Başka bir cami vardı yandı, onun yanında yuvaları vardı, yıkıldı sonra 3 yıl gelmediler ama 4 yıldır da devamlı geliyorlar." diye konuştu.

        Resul Güngörmüş ise leyleklerin köye huzur kattığını söyleyerek, "Yuvayı kendileri yaptı, mahalle halkı onlara bakıyor. Suyunu ve yemini arada veriyorlar. İlkbaharda geliyorlar, kışın gidiyorlar." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kamu işçisinin 3. zam teklifi belli oldu
        Kamu işçisinin 3. zam teklifi belli oldu
        İnan Kıraç'ın evliliği iptal edildi
        İnan Kıraç'ın evliliği iptal edildi
        İstanbul'da son 65 yılın rekoru!
        İstanbul'da son 65 yılın rekoru!
        Rekor üstüne rekor
        Rekor üstüne rekor
        Wendel hamlesi!
        Wendel hamlesi!
        Kocası anaflaktik şok, kendisi kalp krizi geçirdi!
        Kocası anaflaktik şok, kendisi kalp krizi geçirdi!
        COVID alt varyantları 'Nimbus' ve 'Stratus'a DSÖ'den yakın takip
        COVID alt varyantları 'Nimbus' ve 'Stratus'a DSÖ'den yakın takip
        Dünya çapında 1.279 deprem tespit etti
        Dünya çapında 1.279 deprem tespit etti
        AB'den Rusya'ya yeni yaptırımlar
        AB'den Rusya'ya yeni yaptırımlar
        Dev ağaç dalı 11 kişiyi hastanelik etti!
        Dev ağaç dalı 11 kişiyi hastanelik etti!
        Rekortmen paraşütçü Felix Baumgartner hayatını kaybetti
        Rekortmen paraşütçü Felix Baumgartner hayatını kaybetti
        Kerem Aktürkoğlu'dan ayrılık kararı!
        Kerem Aktürkoğlu'dan ayrılık kararı!
        Tunç Soyer hakkında iddianame hazırlandı
        Tunç Soyer hakkında iddianame hazırlandı
        İBB soruşturmasında 18 gözaltı daha
        İBB soruşturmasında 18 gözaltı daha
        Real Madrid'in yeni 10'u: Arda Güler!
        Real Madrid'in yeni 10'u: Arda Güler!
        Suriye'de gerginlik sürüyor
        Suriye'de gerginlik sürüyor
        Dünyadan 8 gizli bahçe!
        Dünyadan 8 gizli bahçe!
        Sağanak yağmur var!
        Sağanak yağmur var!
        İsrail'in Dürzilere destek için Suriye'yi bombalamasının arka planında ne var?
        İsrail'in Dürzilere destek için Suriye'yi bombalamasının arka planında ne var?
        'Yalnız tatil'de nelere dikkat etmeli?
        'Yalnız tatil'de nelere dikkat etmeli?

        Benzer Haberler

        Erzurumspor FK, Benhur Keser transferini "Bir Dadaş gibi" videosuyla açıkla...
        Erzurumspor FK, Benhur Keser transferini "Bir Dadaş gibi" videosuyla açıkla...
        Futbol: Hazırlık maçı
        Futbol: Hazırlık maçı
        Futbol: Hazırlık maçı
        Futbol: Hazırlık maçı
        Erzurum'da Emniyet Müdürlüğü, FETÖ'nün darbe girişimini dev ekranda videolu...
        Erzurum'da Emniyet Müdürlüğü, FETÖ'nün darbe girişimini dev ekranda videolu...
        Erzurum'daki kayakla atlama kulelerinin pisti ahşap zemine çevriliyor
        Erzurum'daki kayakla atlama kulelerinin pisti ahşap zemine çevriliyor
        Futbol: Hazırlık maçı
        Futbol: Hazırlık maçı