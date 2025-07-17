Futbol: Hazırlık maçı

Karşılaşmayı turuncu-yeşilli takımın başkanı Hasan Çavuşoğlu, başkan yardımcısı Hüsamettin Akyüz, genel koordinatör Mevlüthan Çavuşoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Erzurum Bölge Müdürü Mehmet Akif Fencioğlu ile Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal da izledi.

Yeni sezon öncesi çalışmalarını Erzurum'un Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren Corendon Alanyaspor, Trendyol 1. Lig takımlarından Erzurumspor FK ile karşılaştı. Kamp merkezindeki sahada oynanan müsabakada Corendon Alanyaspor'un gollerini 25. dakikada Sporar ve 43. dakikada İbrahim Kaya kaydetti.

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