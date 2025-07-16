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        Vali Çiftçi, Erzurum'da kamp yapan Konyaspor'u ziyaret etti

        Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren memleketinin takımı Konyaspor'u ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 20:21 Güncelleme: 16.07.2025 - 20:39
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        Vali Çiftçi, Erzurum'da kamp yapan Konyaspor'u ziyaret etti
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        Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren memleketinin takımı Konyaspor'u ziyaret etti.

        Vali Çiftçi ile Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, kentte kamp yapan Konyasporlu futbolcuların antrenmanını izledi.

        Teknik direktör Recep Uçar ve futbolcularla görüşen Çiftçi, takımın idari menajeri Hüseyin Bilgin ve futbol şube sorumlusu Oktay Erkek'ten çalışmaları hakkında bilgi aldı.

        Ziyarette Vali Çiftçi'ye, üzerinde isminin yazılı olduğu 42 numaralı Konyaspor forması hediye edildi.

        Çiftçi, gazetecilere yaptığı açıklamada, Erzurum'un yüksek irtifadan dolayı futbol takımlarınca tercih edildiğini belirterek, şunları kaydetti:

        "Süper Lig'in değerli takımlarımızdan, memleketimin takımı Konyaspor'un teknik heyetini ve futbolcularını ziyarete geldim. Konyaspor, 7 Temmuz'dan beri Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'mizde kamp yapıyor. İnşallah yarın buradaki kamp programlarını tamamlayıp ilimizden ayrılacaklar. Dün itibarıyla Trabzonspor da kamp için Erzurum'a geldi. Burada kamp yapacaklar, hazırlık dönemi geçirecekler. Yerli ve yabancı 10-11 takım, Erzurum'da kamp yapmaya devam ediyor. Çünkü yaz mevsiminde, yüksek irtifa kamp merkezinde yeşil sahalardan dolayı Erzurum son derece avantajlı bir yer."

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        Galeri
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        Galeri
        Galeri

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