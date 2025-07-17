Erzurum Teknik Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Muammer Yaylalı vefat etti

Öte yandan, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ve ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Yaylalı için taziye mesajı paylaştı.

Eski Yükseköğretim Kurulu Üyesi de olan Yaylalı'nın cenazesi, Narmanlı Camisi'nde cuma namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından Asri Mezarlığı'na defnedilecek.

Erzurum'da evinde vefat eden Yaylalı için yarın saat 11.00'de ETÜ'de tören düzenlenecek.

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