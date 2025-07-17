Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
YENİ sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren Trabzonspor, çalışmalarına bugün sabah yaptığı antrenmanla devam etti.
YENİ sezon hazırlıklarını Erzurum’da sürdüren Trabzonspor, çalışmalarına bugün sabah yaptığı antrenmanla devam etti.
Yeni sezon hazırlıklarının ikinci etap hazırlıklarını Erzurum’da devam eden Trabzonspor günün ilk antrenmanını sabah saat 10.00’da gerçekleştirdi. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular salonda kuvvet çalışması yaptı.
Bordo-mavililer, hazırlıklarını saat 17.00’de Azerbaycan temsilcisi Araz Nahçıvan ile oynayacağı hazırlık maçıyla sürdürecek.
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