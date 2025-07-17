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        Erzurum'un zengin floraya sahip yaylaları gezgin arıcıları ağırlıyor

        TEVHİD FURKAN NEHRİ - Erzurum'un zengin floraya sahip İspir ve Pazaryolu ilçelerindeki yaylalar, yıllardır gezgin arıcıları ağırlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 11:14 Güncelleme: 17.07.2025 - 11:24
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        Erzurum'un zengin floraya sahip yaylaları gezgin arıcıları ağırlıyor
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        TEVHİD FURKAN NEHRİ - Erzurum'un zengin floraya sahip İspir ve Pazaryolu ilçelerindeki yaylalar, yıllardır gezgin arıcıları ağırlıyor.

        Geniş meralarında endemik bitkilerle kaplı bulunan yüksek rakımlı İspir ve Pazaryolu ilçesinin yaylaları, gezgin arıcıların en çok tercih ettiği bölgelerin başında geliyor.

        Karadeniz Bölgesi'ndeki arıcılar, zirai ilaç kullanımının çok az olması nedeniyle kaliteli bal üretmek için özellikle bu noktadaki yaylaları tercih ediyor.

        Yıllardır bölgeyi mesken tutan ve her gün kovanlarıyla ilgilenip bakımlarını yapan gezgin arıcılar, geçimlerini sağladıkları bal üretimi için yılın yaklaşık 6 ayını dağlarda geçiriyor.

        - Sezonda 200 bin gezgin arıcı Erzurum'a geliyor

        İl Tarım ve Orman Müdürü Alpaslan Kenger, AA muhabirine, kentte 136 bin arılı kovan olduğunu ve sezonda 200 bin gezgin arıcının Erzurum yaylalarında misafir edildiğini söyledi.

        Ortalama 1900 rakımlı şehre, zengin bitki florası nedeniyle rağbetin her geçen yıl arttığını ve özellikle kentin kuzey kısımlarında bu artışın gözlemlendiğini ifade eden Kenger, şöyle konuştu:

        "Bitki çeşitliliğimizin zengin olmasından kaynaklı bal kalitemiz artıyor. Bunu gezgin arıcılarımız da keşfettiler. Artık Erzurum gezgin arıcılarımız için bir cazibe merkezi haline geldi diyebiliriz. Şehrimizin kuzey kısmının arazileri daha kırık ve eğim farkları fazla olduğundan bitki florasındaki çeşitlilik de daha fazla. Özellikle İspir ve Pazaryolu güzergahında bitki floramız çok zengin. 2 bin 300 rakımdan 1500 rakıma kadar rakım farkından dolayı bitki florası çeşitlilik gösteriyor. Hal böyle olunca oraya gelen arının ürettiği bal daha kaliteli daha kıymetli oluyor. Kıymetli bal üretmek isteyen arıcılarımızda özellikle bu bölgeye rağbet gösteriyor."

        Kenger, yıllardır her sezon İspir ve Pazaryolu bölgesine gelen arıcıların olduğunu belirterek, "Yaz sezonunu yerleşke haline getirdiler. Burada her sezon mütemadiyen gelen arıcılarımız var. Birbirleriyle de çok iyi anlaşıyorlar. Üretimde birbirlerine de katkı sağlıyorlar." dedi.

        - "Bölgede arıcıların yüzde 90'ı Rizelidir"

        İspir ilçesine bağlı Güneyköy kırsalında arıcılık yapan Yaşar Ali Aksoy da baba mesleğine emekli olduktan sonra başladığını anlattı.

        Aksoy, "Kışları Mersin'e yazın da buraya geliyoruz. Burası hem bal kalitesi olarak güzel hem de il olarak bize yakın. 30 yıldır buradayım. Bu bölgede arıcıların yüzde 90'ı Rizeli. Yöre halkının arıya ilgisi yok ama Rizeliler olarak bu işi burada yürütüyoruz." diye konuştu.

        Rize'den genelde gezgin arıcıların aile olarak geldiğini kaydeden Aksoy, bölgede 100'e yakın arıcı ailenin olduğunu ve 3 bin kovanın bulunduğunu ifade etti.

        Yıllardır aynı bölgeye geldiklerini söyleyen Aksoy, "Yayla zamanı gelince Rize'de durmuyoruz. Nisan ayında hemen buraya geliyoruz. Burada rutubet yok. Bizim oralar çok yağmurlu oluyor. Bu işin hastası olunmazsa yapılmaz. 30 sene önce ekin çok vardı. Şimdi ekin kimse ekmiyor. Burası doğal bir yer. Balı organik. Doğa çiçeğinden başka çiçek yok. Rizeli emekli oldu mu, alır 20 petek, yaylaya gidiyorum der. Bizim burası da böyle bir yer oldu." ifadelerini kullandı.

        Trabzon'un Of ilçesinden gelen ve 30 yıldır arıcılık yapan Kemal Şahin de 15 yıldır her sezon aynı bölgeye geldiğini anlatarak, diğer arıcılarla bir aile ortamı oluşturduklarını ve temiz havada güzel zamanlar geçirdiklerini aktardı.

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