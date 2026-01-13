Erzurum'da kar ve buzda atlı safari keyfi

TALHA KOCA - Kış aylarında sert iklimiyle bilinen Erzurum’da, farklı meslek gruplarından biniciler, kar ve buzla kaplı arazide atlı safari yaparak hem stres atıyor hem de doğayla iç içe vakit geçiriyor.

Kış sporlarıyla öne çıkan kentte at biniciliğini hobi edinenler, Aziziye ilçesi kırsalındaki çiftliklere emanet bıraktıkları atlarla bembeyaz arazide safariye çıkıyor.

Aralarında hakim, polis, akademisyen, gazeteci ve esnafın da bulunduğu grup, boş zamanlarını karla kaplı ovalarda ve buz tutmuş dere yataklarında atlı safari yaparak değerlendiriyor.

Zaman zaman sıfırın altında 15 dereceye kadar düşen hava sıcaklığına rağmen biniciler, doğanın sunduğu sessizlik ve manzaranın tadını çıkarıyor.

- "Mental olarak güçlenme ve odaklanmamıza katkıda bulunuyor"

Kentte görevli hakim Rıdvan Ülkümen, AA muhabirine, Erzurum'un doğasının her daim at binmeye uygun olduğunu söyledi.

Erzurum'un atçılık ve binicilik kültüründe derin bir tarihinin olduğunu belirten Ülkümen, "Fiziksel ve iklimsel şartların zorluğu bu coğrafyada binicilik sporunu yapmak için güçlü psikolojik ve fiziksel bir dayanıklılık gerektiriyor. İşimizin yoğun olması vicdani anlamda yüksek sorumluluk gerektirmesi bakımından bu sporu yapıyor olmak, mesleki anlamda da dinlenme, mental olarak güçlenme ve odaklanmamıza katkıda bulunuyor." dedi.