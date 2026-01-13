Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da kar ve buzda atlı safari keyfi

        TALHA KOCA - Kış aylarında sert iklimiyle bilinen Erzurum'da, farklı meslek gruplarından biniciler, kar ve buzla kaplı arazide atlı safari yaparak hem stres atıyor hem de doğayla iç içe vakit geçiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2026 - 11:12 Güncelleme: 13.01.2026 - 11:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da kar ve buzda atlı safari keyfi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        TALHA KOCA - Kış aylarında sert iklimiyle bilinen Erzurum’da, farklı meslek gruplarından biniciler, kar ve buzla kaplı arazide atlı safari yaparak hem stres atıyor hem de doğayla iç içe vakit geçiriyor.

        Kış sporlarıyla öne çıkan kentte at biniciliğini hobi edinenler, Aziziye ilçesi kırsalındaki çiftliklere emanet bıraktıkları atlarla bembeyaz arazide safariye çıkıyor.

        Aralarında hakim, polis, akademisyen, gazeteci ve esnafın da bulunduğu grup, boş zamanlarını karla kaplı ovalarda ve buz tutmuş dere yataklarında atlı safari yaparak değerlendiriyor.

        Zaman zaman sıfırın altında 15 dereceye kadar düşen hava sıcaklığına rağmen biniciler, doğanın sunduğu sessizlik ve manzaranın tadını çıkarıyor.

        - "Mental olarak güçlenme ve odaklanmamıza katkıda bulunuyor"

        Kentte görevli hakim Rıdvan Ülkümen, AA muhabirine, Erzurum'un doğasının her daim at binmeye uygun olduğunu söyledi.

        Erzurum'un atçılık ve binicilik kültüründe derin bir tarihinin olduğunu belirten Ülkümen, "Fiziksel ve iklimsel şartların zorluğu bu coğrafyada binicilik sporunu yapmak için güçlü psikolojik ve fiziksel bir dayanıklılık gerektiriyor. İşimizin yoğun olması vicdani anlamda yüksek sorumluluk gerektirmesi bakımından bu sporu yapıyor olmak, mesleki anlamda da dinlenme, mental olarak güçlenme ve odaklanmamıza katkıda bulunuyor." dedi.

        Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Sınıf Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Pelin Mete de atlarla zaman geçirmenin eğlenceli olduğundan bahsetti.

        Mete, "Kar sporları denince aklıma ilk karda atlı binicilik geliyor. Karda at sürmenin keyfi başka, karda tehlikeli olduğu düşünülüyor. İlk kar yağdığında binmiyoruz, ikinci ya da üçüncüsünü bekliyoruz çünkü ilki zemin oluşturuyor sonrakiler koşmak için zemini hazırlıyor." ifadelerini kullandı.

        - "Erzurum'un karlarla kaplı doğasında at binmek eşsiz bir deneyim"

        Başkomiser İsmail Taşdemir ise boş vakitlerinin çoğunu at üzerinde karla kaplı arazide geçirdiğini anlattı.

        Taşdemir, "Erzurum'un karlarla kaplı doğasında at binmek eşsiz bir deneyim. Karın verdiği derin sessizlikte doğayla baş başa kalınıyor. Kendimizle de baş başa kalarak güzel vakit geçiriyoruz." şeklinde konuştu.

        Elektrikçi Enes Karakaş da eşi sayesinde biniciliğe başladığını ifade ederek, "Millet dışarıda geziyor, ben burada stres atıyorum. Soğuk bir memleketteyiz ama atın sevgisi bizi ısıttığı için yaz kış demeden sıkı giyinip safariye çıkıyoruz. Kışın at binmek daha iyi, karda at binmek eğlenceli ve daha zevkli." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halep mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halep mesajı
        Bahçeli: Günümüzün "hasta adam"ı ABD'dir
        Bahçeli: Günümüzün "hasta adam"ı ABD'dir
        Taşınmaz satışlarında yeni dönem
        Taşınmaz satışlarında yeni dönem
        Beyaz Saray'dan dikkat çeken Grönland paylaşımı
        Beyaz Saray'dan dikkat çeken Grönland paylaşımı
        Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu sesleri!
        Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu sesleri!
        Eskort siteleri üzerinden lüks otellere servis! İstanbul’da fuhuş operasyonu!
        Eskort siteleri üzerinden lüks otellere servis! İstanbul’da fuhuş operasyonu!
        Fenerbahçe'den Kante bombası! Görüşmeler başladı
        Fenerbahçe'den Kante bombası! Görüşmeler başladı
        Baba ile oğlunu böyle vurdular! Birisi kurtarılamadı!
        Baba ile oğlunu böyle vurdular! Birisi kurtarılamadı!
        Galatasaray kupada sahne alıyor!
        Galatasaray kupada sahne alıyor!
        Turist olarak geldi 3 günde 3 kişiyi soydu!
        Turist olarak geldi 3 günde 3 kişiyi soydu!
        "Korkmuyoruz"
        "Korkmuyoruz"
        Galatasaray'dan Onyedika bombası!
        Galatasaray'dan Onyedika bombası!
        Tuğçe, 21 yaşında... Önce mesaj sonra kurşun yağmuru!
        Tuğçe, 21 yaşında... Önce mesaj sonra kurşun yağmuru!
        Dünyanın dört bir yanından kahvaltı tercihleri!
        Dünyanın dört bir yanından kahvaltı tercihleri!
        Silahla vurulmuş olarak bulundu... Gelinlikle veda!
        Silahla vurulmuş olarak bulundu... Gelinlikle veda!
        İran'daki protestolar hakkında neler biliniyor?
        İran'daki protestolar hakkında neler biliniyor?
        Bir hafta neden 7 günden oluşur?
        Bir hafta neden 7 günden oluşur?
        "Işık hızıyla kabul ettim"
        "Işık hızıyla kabul ettim"
        İşverene 2 puanlık prim desteği
        İşverene 2 puanlık prim desteği
        30 il için alarm! Kar yağışı, sağanak yağmur ve fırtına
        30 il için alarm! Kar yağışı, sağanak yağmur ve fırtına

        Benzer Haberler

        Erzurum'un Tekman ve Pasinler ilçelerinde eğitime kar engeli
        Erzurum'un Tekman ve Pasinler ilçelerinde eğitime kar engeli
        Araştırma Hastanesi'nde "Başarılı Öz Değerlendirme" süreci
        Araştırma Hastanesi'nde "Başarılı Öz Değerlendirme" süreci
        Sağlık personeline tüberküloz eğitimi
        Sağlık personeline tüberküloz eğitimi
        Erzurum'da kar yağışı etkili oluyor
        Erzurum'da kar yağışı etkili oluyor
        Erzurum'un Aşkale ilçesinde eğitime kar engeli
        Erzurum'un Aşkale ilçesinde eğitime kar engeli
        Erzurum, Ardahan, Kars ve Tunceli'de olumsuz hava koşulları etkili oluyor
        Erzurum, Ardahan, Kars ve Tunceli'de olumsuz hava koşulları etkili oluyor