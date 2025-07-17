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        Erzurum'daki kayakla atlama kulelerinin pisti ahşap zemine çevriliyor

        Türkiye'de tek olan Erzurum'daki kayakla atlama kulelerinde zemin tadilatı sonrası ahşap pist çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 17:43 Güncelleme: 17.07.2025 - 17:43
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        Erzurum'daki kayakla atlama kulelerinin pisti ahşap zemine çevriliyor
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        Türkiye'de tek olan Erzurum'daki kayakla atlama kulelerinde zemin tadilatı sonrası ahşap pist çalışmaları devam ediyor.

        Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, kayakla atlama kulelerindeki çalışmaları yakından takip ediyor.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün açıklamasına göre Çakmur, müteahhit firma yetkililerinden ve görevli kurum personelinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Çakmur, kulelerin iki büyük rampadaki aşınmalar nedeniyle 2020 yılından bu yana atlayışa kapalı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

        "Kayak Federasyonunun teknik kurulunun aldığı karar doğrultusunda bu büyük kulelerdeki pistler kapalıydı. Şu anki çalışmamızla beton zeminlerin maliyet ve bakım açısından yüksek olmasından dolayı bu dönüşümü başlatıyoruz. Yıl sonuna kadar çelik konstrüksiyonların onarımı ve beton kısımlarının sökülmesiyle pistler yeniden hazır hale getirilecek. Ahşap zeminle metrekareye düşen yük, 250 kilodan 50 kiloya düşecek. Bu da onarım maliyetlerini uzun vadede düşürecek. Ayrıca K125 ve K95 kulelerinin soğutma sistemleri de değişecek."

        Çakmur, TOHM Hazırlık Merkezi'nde de modernizasyon çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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