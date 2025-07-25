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        Başkan Sekmen'den komşularının darbettiği bedensel engelli kadına yeni tekerlekli sandalye

        ERZURUM'da, gürültü yaptıkları gerekçesiyle şikayet ettiği komşuları tarafından tekme ve sopayla darbedilen yüzde 80 bedensel engelli Esin Sarıaslan'ın (48) kırılan sandalyesinin yerine Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen yeni bir akülü tekerlekli sandalye gönderdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 16:15 Güncelleme: 25.07.2025 - 16:20
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        Başkan Sekmen'den komşularının darbettiği bedensel engelli kadına yeni tekerlekli sandalye
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        ERZURUM'da, gürültü yaptıkları gerekçesiyle şikayet ettiği komşuları tarafından tekme ve sopayla darbedilen yüzde 80 bedensel engelli Esin Sarıaslan'ın (48) kırılan sandalyesinin yerine Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen yeni bir akülü tekerlekli sandalye gönderdi.

        Olay, 14 Temmuz akşamı Palandöken ilçesi Yıldızkent semtinde meydana geldi. Erzurum Şehir Hastanesi'nde memur olarak çalışan Esin Sarıaslan, annesiyle birlikte yaşadığı apartmanda üst kattaki komşularını yüksek ses nedeniyle polise şikayet etti. Sarıaslan, bir gün sonra 5 erkeğin sopa ve tekmeli saldırısına uğradı. Tekerlekli sandalyedeki Sarıaslan’ı korumaya çalışan kardeşi ve yeğeni de darbedilip yaralandı. Sarıaslan, hastaneden darp raporu alıp savcılığa suç duyurusunda bulundu. Uzaklaştırma ve koruma talebinde bulunan Sarıaslan, ayrıca Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ve Erzurum Valiliği’ne başvuru yaptı. Olayın ardından savcılık talimatıyla şüphelilerden D.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen D.A., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Diğer şüphelilerin yakalanması için polis çalışmalarını sürdürüyor.

        Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, DHA'nın gündeme getirdiği olayın ardından Sarıaslan'ın kırılan tekerlekli sandalyenin yerine yenisini gönderdi. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Köksal Yavuz tarafından Sarıaslan’a evinde sandalye ve bir buket çiçek hediye edildi. Başkan Sekmen de Sarıaslan’ı telefonla arayıp geçmiş olsun dileklerini iletti ve sürecin takipçisi olacaklarını belirtti.

        'YERE DÜŞÜRDÜLER'

        Esin Sarıaslan’ın annesi Halide Sarıaslan (67), yaşananları şöyle anlattı:

        “Onların bu yaptıkları yanlarına kalmasın. Ben bir anneyim. Olayda üç çocuğum ve bir torunum neler yaşadı, anlatamam. Çok kötü bir gündü, bir daha yaşamak istemem. Çocuklarıma vurup yere düşürdüler. Böyle bir Müslümanlık olur mu? Biz de aynı canı taşıyoruz, komşuyuz. Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşıyoruz. Askerime, polisime saygım sonsuz. Hepsinden Allah razı olsun. Ama bu olay cezasız kalmasın. Kızım tekerlekli sandalyesi ile bana ekmek getiriyor. Arabası kırıldığı için çok üzülüyorduk."

        Ailenin 5 çocuğundan en büyüğü olan Esin Sarıaslan ise Başkan Sekmen’e teşekkür ederek, “Saldırganlar herhalde beni çok güçlü gördüler ki 5 erkek sopalarla, tekmelerle ve yumruklarla saldırdı. İşime bu sandalyeyle gidip geliyorum. Sandalye benim elim ayağım. Maddi ve manevi hiçbir talebim yok, tek ricam hukuki süreçte yanımda olunması. Allah herkesten razı olsun" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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