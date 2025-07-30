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        'Ekransız yarınlar mutlu zihinler inşa etme noktasında dijital detoks önemli'

        IĞDIR Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 09:31 Güncelleme: 30.07.2025 - 09:35
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        'Ekransız yarınlar mutlu zihinler inşa etme noktasında dijital detoks önemli'
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        IĞDIR Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sait Yıldırım, ekrana maruz kalmanın hem çocuklarda hem de yetişkinlerde ciddi riskler oluşturduğunu belirterek, "Ekransız yarınlar, mutlu zihinler inşa etme noktasında dijital detoksun önemli olduğunu biliyoruz. Gerektiğinde uzmanlardan destek alınmasını da tavsiye ediyoruz" dedi.

        Sosyal medya araçları ya da dijital araçları kullanmanın son yıllarda önemli derecede arttığını kaydeden Iğdır Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sait Yıldırım, dünyada ortalama ekran kullanım süresinin 6 saat olduğunu bildirdi. Güney Afrika'da 9,5 saat, Rusya'da 8,5 saat, Amerika'da 6 saat olan ekran kullanım süresinin Türkiye'de 7,5 saat olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Yıldırım, "Bu ciddi bir problem. Şöyle kabataslak bir baktığımız zaman bir insanın 7-8 saat uyuduğunu farz edelim. 7 saat ekranda zaman geçirdiğini varsayarsak birkaç saatte diğer ihtiyaçlarını karşıladığında insanın kendine koca 1 günde 4 saati kalıyor. Bu 4 saat içerisinde herhangi bir şeyi başarması, üstesinden gelmesi çok mümkün olmuyor. Kendisine ayıracak bir zamanı olmuyor. Bu noktada dijital detoksu öneriyoruz" diye konuştu.

        ALTERNATİF YÖNTEM

        Detoksun, insan vücudunda biriken ve istenmeyen kısa orta ve uzun vadede insana zarar veren birtakım problemlerden korunmayı amaçlayan alternatif tıp yöntemi olduğunu ifade eden Doç. Dr. Yıldırım, şunları söyledi:

        "Buna psikososyal açıdan baktığımız zaman dijital araçların aşırı kullanılması sonucu insanda oluşan kısa, orta ve uzun vadeli problemlerden korunmayı hedefleyen bir yöntem de dijital detokstur. Bilinç bir şekilde dijital araçlardan uzak kalmak. Tabii ki bu çok kolay bir şey değil. Ancak bunu adım adım veya belli bir destekle gerçekleştirmemiz mümkündür. Başlangıçta günde yarım ya da bir saat ekrandan uzak kalmayı deneyelim. Herhangi bir saat dilimini kendimiz belirleyelim. Belirli bir periyotta böyle ilerlediğimiz zaman daha sonrasında ona alışkanlık göstereceğiz. Devamında ekransız alanlar oluşturalım. Hem kendimiz hem çocuğumuz için ciddi şekilde bir fayda sağlayacaktır. Belirli bir oda, belirli bir zaman dilimini ayıralım. Örneğin yemeklerde telefona bakmamak gibi tedbirler alınabilir. Bunun yanında ilerleyen aşamalarda uykudan 1 saat önce sabah uyandıktan sonra ilk 1 saat telefonla uğraşmamak gibi birtakım tedbirler alabilir bireyler. Çünkü yapılan araştırmalar, hem çocukların hem yetişkinlerin dikkat seviyesi, odaklanma seviyesi, uyku kalitesi gibi yaşamın birçok alanında hatta sosyal etkileşim, bireysel iletişim gibi alanlarda da ekrana maruz kalmanın ciddi riskler oluşturduğu görülmüş. Ekrandan uzak kalma durumunda da çocuklarda başarının ilerlemenin veya kazanımların arttığı tespit edilmiştir. Ekransız yarınlar, mutlu zihinler inşa etme noktasında dijital detoksun önemli olduğunu biliyoruz. Gerektiğinde uzmanlardan destek alınmasını da tavsiye ediyoruz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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