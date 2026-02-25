Canlı
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Haberleri

        Horasan'da öğrenciler okullarda süsleme yapıyor

        Erzurum'un Horasan ilçesi kırsalındaki Kırkgözeler İlk ve Ortaokulu'nda öğrenci ve öğretmenler, ramazan ayına yönelik süsleme yaptı.

        Giriş: 25.02.2026 - 13:23
        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen yazı doğrultusunda okullarda ramazan ayına yönelik süsleme ve etkinlik çalışmaları sürüyor.

        Bu kapsamda Horasan ilçesine bağlı kırsal mahallelerde de öğrenciler ramazanın manevi atmosferini okullarına taşıdı.

        İlçe merkezine yaklaşık 14 kilometre uzaklıktaki Kırkgözeler İlk ve Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri, ramazan ayının ruhuna uygun dekorasyonlar hazırladı.

        Koridorlara ay-yıldız figürlü dekoratif ışıklar asılırken, sınıf ve duvarlar ramazana ilişkin özlü sözler ve anlamlı mesajlarla donatıldı. Öğrencilerin el emeğiyle hazırladığı süslemeler okulda sıcak ve manevi bir atmosfer oluşturdu.

        Yapılan süsleme çalışmalarının sadece görsel bir hazırlık olmadığını belirten öğretmenler, öğrencilerde paylaşma, yardımlaşma ve birlik duygusunu güçlendirmeyi amaçladıklarını ifade etti.

        Ramazanda yapılan bu etkinlikler, öğrencilerin coşkusunu erken yaşta içselleştirmesine katkı sağlıyor.

        Okul Müdürü Abdurrahman Alyu, ramazan ayını büyük bir sevinç ve heyecanla karşıladıklarını belirterek, "Ramazanın sevincini yaşamak ve öğrencilerimize bu manevi atmosferi hissettirmek için çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Tüm öğrencilerimiz ramazana hazırlık ve bu sevinci paylaşma konusunda adeta tatlı bir yarış içerisindeler. İnşallah ramazanın bereketini ve huzurunu hep birlikte yaşayacağız." ifadelerini kullandı.

