Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Pendikspor maçının ardından

ERZURUM (AA) - Spor Toto 1. Lig'in ilk haftasında Pendikspor'la sahasında 0-0 berabere kalan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un futbol sorumlusu Muzaffer Bilazer, "Oyun ve taktik anlamında takım istediğimizi yaptı. Oyuncularda çok mücadele etti. Neredeyse rakibe hiç pozisyon vermedik." dedi.

Muzaffer Bilazer, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, çok eksi enerjiyle başladıkları bir sezon olduğunu söyledi.

İçerideki maçı kazanıp pozitif bir hava oluşturmanın kendileri için çok önemli olduğunu bildiren Bilazer, "Oyun ve taktik anlamında takım istediğimizi yaptı. Oyuncularda çok mücadele etti. Neredeyse rakibe hiç pozisyon vermedik. Ciddi pozisyonlar yakaladık ama özellikle üçüncü bölgede bitirme anlamında sıkıntılar yaşadık." dedi.

Bilazer, ilerleyen haftalarda birkaç oyucunun katılımıyla daha güçlü ve mücadele eden bir Erzurumspor yakalamak istediklerine değinerek, şunları dile getirdi:

"Rakip ikinci yarı bir sistem değişikliğine gitti. Biz de değişikliğe gitmek zorunda kaldık, çünkü baskıda biraz sıkıntı yaşadık. Sezon başı hem transfer yasağı hem de yönetimin geç oluşu bizim için biraz dezavantajdı anma yavaş yavaş yaralarımızı sarıp daha iyi bir Erzurumspor noktasında mücadelemize devam edeceğiz. Sezon başı kampta başlayan ve geç katılan oyuncular var. Bunun handikaplarını yaşayacaktık, bunu düşünüyorduk. Oyun tarzımızı ona göre belirledik. Özellikle son dakikalarda çok yorulan oyuncularımız oldu."

Stat zeminin çok iyi olmadığını belirten Bilazer, bunun geçen yıldan beri yaşadıkları bir sıkıntı olduğunu kaydetti.

Taraftarlara seslenen Bilazer, "Oyunculara sahip çıkmamız ve destek vermemiz lazım. Bizim için önemli olan oyuncularda sürekliliği yakalayabilirsek çok değerli bir oyuncu kazanabiliriz. Taraftarlarımızın özellikle genç oyunculara sonuna kadar destek çıkması ve saygı duyması lazım. Bütün zorluklarımıza rağmen burada mücadele edeceğiz, bu mücadeleye destek versinler." ifadelerini kullandı.





- Pendikspor cephesi

Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü ise ligin ilk maçında deplasmanda özellikle yüksek rakımda çok zorlandıklarını söyledi.

Deniz seviyesinden gelip 2 bin metrede maç oynamanın kendilerini çok sarstığına ve oyuncuları etkilediğine dikkati çeken Özköylü, "Bizim gerçek oyunumuzu ve kimliğimizi sahaya hiç koyamadık." dedi.

Özköylü, oyuncuların sahanın zeminin çok değişik yapısı olduğunu söylediğini aktararak, şunları ifade etti:

"Biz topla iyi oynayan ve çok fazla pas yapabilen bir takımız ama bugün bu oyunumuzun çok gerisinde kaldık. Özellikle ilk 45 dakika bizim adımıza tamamen boşa geçti, hiç oyuna giremedik, istediğimizi yapamadık. Son 10 dakika saha içerisinde yer değişikliği yaptık, orada biraz topu öne taşımaya çalıştık, başarılı olduk. Özellikle beklenti içerisinde olduğumuz önemli oyuncularımızdan istediğimiz verimi alamadık. Genel anlamda kendi performansımızı hiç yakalayamadığımızı söyleyebilirim."

Hava şartlarının kendilerini etkilediğine dikkati çeken Özköylü, sözlerini şöyle tamamladı:

"Deplasmanda alınan bir puan önemli bir puan. Karşımızdaki takımın neredeyse 4'te 3'ü geçen sene play-off oynayan takımın oyuncuları. İyi bir takım var. Kolay bir maç olmayacağını biliyorduk. Neticede bir puanı kendi adımıza bu şartlarda iyi olduğunu düşünüyorum. Her iki takımın oyuncularını tebrik ediyorum. Gerçekten böyle bir oyun içerisinde ciddi bir mücadele sergilediler. İki takım da bir puanı hak etti diyebilirim."





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