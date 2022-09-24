Erzurum'da trafo temizliği yapan işçi, akıma kapılarak yaşamını yitirdi

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ERZURUM (AA) - İspir'deki hidroelektrik santralinde çalışan Recep Ağbulut (25), trafoda temizlik yaparken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Sırakonaklar Mahallesi'ndeki santralde trafo temizliği yapmaya gittikten bir süre sonra telefonuna cevap vermeyen Ağbulut'u merak eden arkadaşları trafoya gitti.

Ağbulut'u, hareketsiz gören arkadaşları jandarma ve 112 Acil Servisi aradı.



Ekipler, Ağbulut'un yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Olay yeri incelemesinin ardından Ağbulut'un cesedi otopsi yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.



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