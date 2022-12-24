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Bakanlar Dönmez ve Varank, Erzurum'daki toplu açılış törenine katıldı

AA

Bakanlar Dönmez ve Varank, Erzurum'daki toplu açılış törenine katıldı

ERZURUM (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Seneye evlerimizde çaylarımızı yerli gazımızla demleyecek, evlerimizi yerli gazımızla ısıtacağız inşallah." dedi.

Bakan Dönmez ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Erzurum'da Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi bitişiğindeki yeni miting alanında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen, Gürcükapı Kentsel Dönüşüm Projesi, İspir-Rize İl Sınırı Yolu ve Çat Afet Konutları ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuştu.

Dönmez, törende, Erzurum'un Tekman, Karayazı, Çat ve Olur ilçesini doğa gazla buluşturduklarını, burada yaşayan vatandaşların artık bu konfordan istifade edeceğini söyledi.

Doğal gazla Erzurum'un meşhur soğuğunun vatandaşlar için artık zorluklarla değil kolaylıklarla anılacağını dile getiren Dönmez, "Erzurum'un 20 ilçesinin 19'u, bugün itibarıyla doğal gaz kullanıyor. Erzurumlu kardeşlerimizin bu konfordan faydalanmaları için şehrimizin doğal gaz dağıtımına bugünkü değerlerle 3 milyar 736 milyon liralık yatırım yapıldı. Uzundereli hemşehrilerimizi de inşallah en kısa sürede doğal gaza kavuşturacağız. Her şey Erzurum için, her şey Türkiye için." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, doğal gazı ülkenin dört bir yanında yaygınlaştırmak için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirten Dönmez, Mardin'den Urfa'ya, Konya'dan Kastamonu'ya kadar her hafta yeni ilçeleri doğal gazla buluşturduklarına işaret etti.

Dönmez, milletin huzuru ve rahatı, büyük ve güçlü Türkiye için durmadan yola devam ettiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Türkiye'de bir tek AK Parti icraat partisidir. İmar etmenin, büyütmenin, gelişmenin tek adresidir. Ortaya bir vizyon koyan, Türkiye Yüzyılı ile bugünleri değil, gelecek 100 yılı öngören tek partidir. Cumhurbaşkanımızın liderliği ve milletimizin ferasetiyle el ele, omuz omuza, gönül gönüle çıktığımız bu kutlu yürüyüşümüz nice başarıların, nice zaferlerin de müjdecisi olacak inşallah. Türkiye'yi dünyanın en büyük ekonomilerinden biri yapmaya kararlıyız. İşte Karadeniz gazı. Seneye evlerimizde çaylarımızı yerli gazımızla demleyecek, evlerimizi yerli gazımızla ısıtacağız inşallah."

- Bakan Varank: "2023 yılında bizim bu yolculuğa devam etmemiz lazım"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank ise 20 yıldır Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde ülkede taş üstüne taş koymak için mücadele verdiklerini anlattı.

Şehirleri, ilçeleri, hatta köyleri hizmetlerle buluşturmak için büyük gayret gösterdiklerini belirten Varank, şöyle konuştu:

"Erzurum'u da hizmetlerle, yatırımlarla buluşturduk. Bugün de 12,5 milyar liralık yatırımın resmi açılışını gerçekleştireceğiz. Sizin huzurlarınıza her geldiğimizde elimiz dolu geldik. Çünkü biz şuna inanıyoruz. İstanbul'da, Trabzon'da ne varsa Erzurum'da da onun olması lazım. İşte onun için bu şehre hizmet ettik, bu şehri gerçekten kalkındırdık. 20 yılda Erzurum'un nerden nereye geldiğini en iyi bizim değerli hemşehrilerimiz biliyor. İnşallah 2023 yılında bizim bu yolculuğa devam etmemiz lazım. Sayın Cumhurbaşkanımızı, o Cumhurbaşkanlığı koltuğuna bir kez daha oturtmamız lazım. Bunu yapmaya hazır mısınız? Dadaşlar bizim arkamızda aynı sizin bugün durduğunuz gibi durursa, Dadaşlar bizim arkamızda dimdik durursa, Allah'ın izniyle bu ülkenin başaramayacağı hiçbir şey olmaz."

Bakan Varank, geleceğe yatırım yaptıklarını kaydederek, "Biz diyoruz ki Türkiye üreten bir ülke olsun. Onun için kendi otomobilini üretsin. Togg'un projesini başlattık ve seri üretim bandından indirdik. O Togg'un renklerinden birisini ne yaptık, Oltu rengini beğendiniz mi? İşte bu ülkeyi yatırımla, üretimle, istihdamla, ihracatla kalkındırmaya devam edeceğiz. Çünkü bu millet her şeyin en iyisine layık. Bu millet her şeyin en güzelini hak ediyor. Sizlere hizmet edeceğiz, yeter ki arkamızda durun. 'Bir, olalım, beraber olalım, hep birlikte Türkiye olalım' diyorum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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