Erzurum'da gönüllü gençler lösemili çocuklara moral verdi

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ERZURUM (AA) - Erzurum'da, Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) tarafından çocuklar için moral etkinliği düzenlendi.

Ata Teknokent Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte gönüllü gençler, çocuklarla pasta kesip, resim yaptı, şarkılar eşliğinde dans etti.

Yakutiye Gençlik Merkezi gönüllüleri de çizgi film karakterleri kostümleriyle çocukların eğlenceli vakit geçirmesini sağladı.

LÖSEV Doğu Anadolu Bölge Sorumlusu Mertcan Bozdağ, AA muhabirine, Erzurum'a LÖSEV'e kayıtlı lösemili çocuklar için geldiklerini belirterek, "Buraya gelme amacımız, ailelerimize ve lösemili çocuklarımıza yılbaşı öncesi moral motivasyon etkinliği düzenlemek. Burada ailelerimizle maskotlar ve canlı müzik eşliğinde eğlendik. Son olarak toplu pasta kesimi yaptık. Ailelerimizin ve çocuklarımızın moral ve motivasyonlarını yüksek tutmak için bu tür etkinliklerimiz devam edecektir." dedi.

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