Komandolar kışın yaşanabilecek kayıp vakalarına zorlu eğitimlerle hazırlanıyor

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ERZURUM (AA) - SELAMİ KÜÇÜKOĞLU - Erzurum Jandarma Komutanlığına bağlı komandolardan oluşan Sualtı Arama Kurtarma (SAK) timleri, kışın yaşanabilecek kayıp vakalarına karşı zorlu eğitimlerle hazırlık yapıyor.

Erzurum'un yanı sıra sorumluluk alanlarındaki Erzincan, Gümüşhane, Bayburt, Ardahan, Kars, Rize ve Artvin'de görev yapan SAK timleri, sel ve çığ olaylarının yanı sıra debisi yüksek akarsu, baraj, gölet ve su birikintilerinde kaybolan kişiler ile buralara atılan suç unsurlarının bulunmasında görev alıyor.

Özel silah, teçhizatlarla üstün fizik ve yetenek gerektiren operasyonlara da katılan komandolar, kışın buz kırılması sonucu suda kaybolma ve çığ düşmesi gibi yaşanabilecek vakalara müdahale için özel eğitimden geçiriliyor.

SAK timleri, dondurucu soğukta, zorlu arazi ve hava koşullarına karşı "daima hazır" olmak için düzenli olarak yaptıkları tatbikatlar kapsamında, bu kez Palandöken Dağı eteklerindeki 2700 rakımda bulunan, buzla kaplı, 22 metre derinliğindeki gölete dalış yaptı.

- Senaryo gereği, buzla kaplı gölete düşen kayakçıyı aradılar

Senaryo kapsamında bir turistin kayak yaparken buz tutan zeminden gölete düştüğü ihbarını alan jandarma, kısa sürede olay yerine gelerek geniş güvenlik önlemi aldıktan sonra durumu SAK timlerine bildirdi.

Olay yerine gelen dalgıçlar, turiste ulaşmak için ilk olarak buzla kaplı gölde keşif yaptı ve kayakçının düştüğü alanda güvenlik çemberi oluşturdu.

Olası bir durumda acil giriş ve çıkış yapabilecekleri noktalar oluşturmak için kazma ve kürekle geniş halka şeklinde buzu kıran timler, eşleştikleri arkadaşlarıyla ikişerli halde farklı bölgelerden yüzeyi buzla kaplı gölete daldı.

Su altında yaklaşık 41 metrekarelik alanda yaklaşık 20 dakika boyunca arama-tarama yapan dalgıçlar, senaryo gereği zeminde buldukları cesedi yüzeye çıkardı.

Timlerin dondurucu soğukta başarıyla tamamladığı tatbikat, gerçeği aratmadı.

SAK komandoları, "Eskimo usulü" balık avcılığının yaygın yapıldığı Doğu Anadolu'da buz kırılması sonucu yaşanabilecek kayıp vakalarına en hızlı şekilde ulaşmayı amaçlıyor.

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