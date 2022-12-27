Erzurum'da çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı

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ERZURUM (AA) - Erzurum'da alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.

Merkez Yakutiye ilçesi Muratpaşa Mahallesi Yenikapı Caddesi'ndeki bir binada karşılaşan Furkan Ö. ve Halil İbrahim A. ile Barış U. arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada Barış U. vücuduna isabet eden bıçak darbeleriyle yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Barış U'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Şüpheliler ise Erzurum Asayiş Şubesi Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

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