Erzurumsporlu futbolcu Eren Tozlu, Spor Toto 1. Lig'de "Yılın santraforu" seçildi

ERZURUM (AA) - Erzurumspor FK'nin futbolcusu Eren Tozlu, Marka Futbol tarafından Spor Toto 1. Lig’de "Yılın Santraforu" seçildi.

Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Eren Tozlu, İstanbul'da düzenlenen törende, ödülünü Türk futbol tarihinin önemli futbolcularından Tanju Çolak'ın elinden aldı.

Eren Tozlu, törendeki konuşmasında, ödül aldığı için mutlu olduğunu belirterek, "Çok değerli hocalarımız ve kardeşlerimiz var. Böyle bir ödülü Tanju Çolak gibi efsaneden almak ayrı bir gurur oldu. Bu ödüle layık gören Marka Futbol ailesine ve her zaman yanımda olan hocalarıma, takım arkadaşlarıma ve büyük Erzurumspor taraftarına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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