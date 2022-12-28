Erzurumspor FK Kulüp Başkanı Ahmet Dal, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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ERZURUM (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK'nin kulüp başkanı Ahmet Dal, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Dal, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği haber, çevre-yaşam ve spor kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu" fotoğrafına oy veren Dal, çevre-yaşam kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Masumiyet", sporda da Hilmi Tunahan Karakaya'nın "Bulutlarda dolaşmak" başlıklı fotoğrafını seçti.

Fotoğrafların birbirinden güzel ve değerli olduğunu vurgulayan Dal, şöyle konuştu:

"Bu işin arkasında çok büyük bir alın teri var. Fotoğrafları çekenlerin bu alanda üst düzey insanlar olduğunu belirtmek isterim. Bunun da geleneksel hale gelmesinden memnuniyet duyuyorum. Bu fotoğraflar aslında bir yıl boyunca yaşadığımız bütün hadiseleri bize yeniden yaşatıyor. Görmediğimiz ya da şahit olmadığımız olaylara da bu vesile ile şahitlik ediyoruz. Bu anlamda Anadolu Ajansı ailesine teşekkür ediyorum."

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