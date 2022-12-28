Erzurum Ticaret Borsası

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ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 133,53 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ BİRİM EN AZ FİYAT EN ÇOK FİYAT ORTALAMA SATIŞ ŞEKLİ Et büyükbaş Kg 98,90 137,00 133,53 HTS Et küçükbaş Kg 69,80 195,00 92,06 EBKS Tavuk eti Kg 39,00 64,00 52,33 HTS Kuru soğan Kg 6,00 8,00 7,00 HMS Patates Kg 5,50 7,00 6,01 HMS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

EBKS: Et Balık Kurumu Satış

HMS: Hazır Müstahsil Satış

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