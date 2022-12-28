Erzurum'da "Dezenformasyonla Nasıl Mücadele Edilir Paneli" düzenlendi

ERZURUM (AA) - Erzurum'da, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Medya Derneği işbirliğinde yerel medya buluşmaları kapsamında "Dezenformasyonla Nasıl Mücadele Edilir" başlıklı panel düzenlendi.

Medya Derneği Başkanı ve Takvim Gazetesi köşe yazarı Ekrem Kızıltaş, Atatürk Üniversitesi Nene Hatun Kültür Merkezinde gerçekleştirilen panelde, yalan ve birtakım saptırma haberler gibi algı operasyonlar kapsamında bilgi aktarmak için buluştuklarını söyledi.

Bazı çevrelerin Türkiye'de insanların değişik bazı yorumlara sahip olmaları ve kendi tezlerine uygun hale gelmeleri yönünde çalışmaları olduğunu aktaran Kızıltaş, dezenformasyonun bunların bir bölümü olduğunu belirtti.

Kızıltaş, 1990'ların sonlarında internet dünyasıyla tanıştıklarını ve bunun yazılı basını tehdit eden önemli bir faktör haline geldiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"İnternet şu anda yazılı basını biraz daha geri plana itti. 2010'larda sosyal medyayla karşılaştık ve 'bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' sözünü doğrulayacak şekilde sosyal medya hayatımıza girdi. 85 milyonluk ülkemizde sosyal medyanın ciddi manada kullanılıyor ama bilimsel gerçeklere göre Türkiye yalan haberlere en çok maruz kalan ülkelerinden birisi. İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü'nün araştırmasına göre de Türkiye'deki yerel gündemlerin yani Türkiye'ye has gündemlerin yüzde 47'sinin sahte olduğu tespit edildi. Bu birilerinin sosyal medya ve onunla paslaşarak ana akım medya üzerinden maalesef sürekli yalan haberler yani dezenformasyon faaliyeti yürüttüklerine dair emareler. Biz medya faaliyeti yürütürken Türkiye vatandaşı olduğumuzu, bu ülkenin vatandaşı olarak bu ülkenin kendi ayakları üzerinde durma çabasına destek olmamız gerektiğini, hangi değişik düşünceye sahip olursak olalım bu ülkenin vatandaşı olduğumuz ve bu ülkenin menfaatlerini düşünmemiz gerektiğini akıldan çıkarmadan bir şeyler yapmak zorundayız."

- "Günü kurtarmak adına haber yapmayız"

Anadolu Ajansı Teyit Hattı Editör Vekili Ömer Faruk Görçin ise insanların artık haberi basılı gazetelerden ziyade daha çok internet medyası ve televizyonlardan aldığını belirtti.

AA'nın dezenformasyonla mücadele konusundaki çalışmalarından bahseden Görçin, "AA, 102 yıllık bir kurumuz ve bu süreç boyunca medya alanında korumak zorunda olduğumuz bir repütasyonumuz var. Dolayısıyla günü kurtarmak adına haber yapmayız, bizim daha önemli kaybedecek şeylerimiz var. Dolayısıyla bu yönüyle baktığımızda ana akım medyanın sosyal medya hesaplarına yönelik bir üstünlüğü olduğunu söyleyebiliriz. Sahip olduğumuz bilginin doğru olup olmadığını kontrol etmemiz ve her şeye şüpheyle yaklaşma refleksimizi sürekli diri tutmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Daily Sabah Genel Yayın Koordinatörü Mehmet Çelik'in de sunum yaptığı programa, İletişim Başkanlığı Erzurum Bölge Müdürü Recep Küçükece ve basın mensupları katıldı.

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