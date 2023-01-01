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ERZURUM (AA) - Dünyanın sayılı kayak merkezleri arasında yer alan Palandöken'de yeni yıl coşkuyla kutlandı.

Yurt içi ve dışından Erzurum'a gelen çok sayıda turist, yeni yıl için kış turizm merkezlerinden Palandöken Dağı'ndaki Palandöken Kayak Merkezi'ni tercih etti.

Gece kayağı ve meşaleli kayak gösterisi yapılan merkezdeki Sway, Dedeman, Polat ve Palan otellerinde düzenlenen yılbaşı programlarında, yabancı turistler ile farklı illerden gelen vatandaşlar keyifli zaman geçirdi.

Gala yemeğiyle başlayan etkinliklerde, canlı müzik ve animasyon gösterileri yapıldı. Meşaleli kayak ve havai fişek gösterileriyle renklendirilen gecede, yerli ve yabancı turistlere kar üzerinde çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Hava sıcaklığı sıfırın altında 13 derece olmasına rağmen yerli ve yabancı turistler kar üzerinde dans ederek yeni yılı kutladı.

Palandöken Dağı'ndaki bir otelin genel müdürü Ömer Akça, AA muhabirine, gala yemeğiyle birlikte yılbaşı eğlencelerine başladıklarını söyledi.

Eğlencelerin günlerdir devam ettiğini belirten Akça, "Canlı müziğimiz, kayaklı gösterimiz, havai fişek gösterimiz, snowtrack ile yapılan gösterilerden sonra misafirlerimiz şu anda eğlencelerine devam ediyor." dedi.

Akça, sezon boyunca kayakseverleri ağırlayacaklarını ifade ederek, "Şu anda pistlerimizde 1 metreye yakın kar var. Sezon boyunca inşallah misafirlerimizi ağırlayacağız. Misafirlerimiz Palandöken'de olmaktan mutlular. Herkesin yeni yılını kutluyorum." diye konuştu.





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