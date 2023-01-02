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ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) yumurtanın kolisi ortalama 54,63 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ BİRİM EN AZ FİYAT EN ÇOK FİYAT ORTALAMA SATIŞ ŞEKLİ Kuru incir Kg 100.00 100.00 100.00 HTS Tavuk sucuk Kg 25,75 28,71 28,17 HTS Yumurta koli Kg 53,00 55,00 54,63 HTS Tavuk salam Kg 28,71 28,71 28,71 HTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı





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